Jungle, la storia vera che ispirato il film

Jungle narra la storia vera di Yossi Ghinsberg, interpretato da Daniel Radcliffe, un avventuriero israeliano che nel 1981, dopo aver completato il servizio militare obbligatorio, si reca in Sud America dando vita ad una forte tradizione che continua ancora oggi in Israele.

Ghinsberg forma un gruppo piuttosto inadeguato di aspiranti avventurieri nella capitale della Bolivia, La Paz. Dopo essere stato ispirato da un geologo austriaco decide di dirigersi con il suo gruppo verso le giungle settentrionali della Bolivia per visitare territori inesplorati nella speranza di incontrare remote tribù indigene e per la promessa di una città d'oro perduta da tempo.

Purtroppo sorgono presto dei dubbi sulle motivazioni del leader del gruppo e una grave infezione al piede rende un membro degli esploratori incapace di continuare il suo viaggio, per questo motivo il gruppo decide di dividersi. Determinati a non interrompere l'avventura Ghinsberg e il suo compagno, Kevin Gale, scelgono di tornare alla civiltà su una zattera piuttosto che a piedi.

I due vengono separati a causa di un grave incidente di rafting e, contro ogni previsione, Ghinsberg riesce a sopravvivere per ben tre settimane in queste terre selvagge e spietate, in preda alle allucinazioni si ritrova costretto a dover mangiare tutto ciò che riesce a trovare per sopravvivere. Alla fine Ghinsberg viene salvato da Gale alla guida di una squadra di ricerca locale.

Dieci anni dopo questa straziante prova Ghinsberg ha deciso di tornare nella terra che in passato l'aveva quasi ucciso con l'obiettivo di sviluppare un turismo sostenibile; secondo alcune fonti anonime ha deciso di farlo a causa della sua gratitudine nei confronti della gente del posto e del suo rispetto per questa vasta regione selvaggia.

Ghinsberg ha scritto il romanzo Back from Tuichi sulla sua traumatica esperienza nella giungla, descrivendo l'avventura con dettagli accattivanti, il libro, tradotto in quindici lingue, è diventato un fenomenale successo internazionale, vendendo milioni di copie in tutto il mondo.