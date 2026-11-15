Belgio-Italia stasera su Rai 1: orario, diretta tv, streaming e probabili formazioni

Torna in campo la Nazionale italiana. Questa sera, domenica 15 novembre 2026, riflettori puntati su Belgio-Italia, partita valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Nations League. Un appuntamento decisivo per gli Azzurri, chiamati a conquistare la qualificazione ai quarti di finale della competizione europea.

Il fischio d'inizio è fissato alle 20:45 allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, dove la squadra guidata da Roberto Mancini affronterà il Belgio di van Bommel. In palio c'è un posto tra le migliori otto nazionali del torneo, ma anche la possibilità di chiudere il girone al primo posto.

La situazione in classifica vede l'Italia al comando con 10 punti, a pari merito con la Francia, mentre il Belgio insegue a quota 9 punti e la Turchia con 0 punti. Gli Azzurri arrivano all'appuntamento forti della prestigiosa vittoria per 3-1 contro la Francia, risultato che ha avvicinato sensibilmente la squadra all'obiettivo.

La Nazionale italiana ha quindi due risultati su tre a disposizione: vittoria o pareggio garantirebbero il passaggio ai quarti di finale. Una sconfitta, invece, potrebbe complicare il cammino e costringere gli Azzurri a fare i conti con gli altri risultati del girone.

Il primo posto resta un obiettivo importante: vincere contro il Belgio permetterebbe all'Italia di assicurarsi la vetta della classifica e ottenere il vantaggio di disputare in casa la gara di ritorno dei quarti di finale.

Le probabili formazioni: le scelte di Mancini e van Bommel

Per la partita di questa sera, Roberto Mancini deve fare i conti con alcune assenze importanti. Non saranno disponibili Davide Frattesi e Nicolò Cambiaghi, entrambi costretti a lasciare il ritiro per problemi fisici.

Il commissario tecnico azzurro dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3, con Donnarumma tra i pali e un reparto difensivo composto da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo spazio a Doumbia, Tonali e Barella, mentre in attacco dovrebbero agire Vergara, Pio Esposito e Dimarco. Restano alcuni ballottaggi, soprattutto sulla fascia destra e in mezzo al campo.

Sul fronte opposto, van Bommel dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, affidandosi alla qualità di De Bruyne e alla velocità di Doku. De Ketelaere dovrebbe agire da riferimento offensivo, mentre Lukaku, non ancora al meglio della condizione, potrebbe partire dalla panchina. Ecco le probabili formazioni:

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct: van Bommel.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Palestra (Kayode), Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia (Fagioli), Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Ct: Mancini.

Belgio-Italia stasera su Rai 1: telecronisti, commentatori e inviati

Ma dove vedere Belgio-Italia in televisione? La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1, con collegamento a partire dalle 20:30 e calcio d'inizio alle 20:45. Sarà inoltre possibile seguire l'incontro in streaming gratuito attraverso RaiPlay.

Per quanto riguarda la telecronaca, la Rai si affida alla coppia composta da Alberto Rimedio e Lele Adani, che accompagneranno i telespettatori nel racconto della sfida decisiva per il cammino europeo della Nazionale.

A bordocampo, per raccogliere le dichiarazioni dei protagonisti e seguire da vicino quanto accadrà sul terreno di gioco, ci sarà Tiziana Alla. La conduzione e l'approfondimento pre e post partita saranno invece affidati ad Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, protagonisti del Pitch Studio direttamente da Bruxelles.

L'appuntamento con Belgio-Italia è dunque per questa sera su Rai 1. Gli Azzurri si giocano una fetta importante del proprio percorso in Nations League: un pareggio potrebbe bastare per centrare i quarti, mentre una vittoria regalerebbe anche la certezza del primo posto nel girone.