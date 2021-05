Jungle Cruise: il film sarà distribuito nelle sale e su Disney+

Jungle Cruise, come accaduto ad altri titoli dello studio, debutterà nelle sale americane e in contemporanea sulla piattaforma di streaming Disney+ Premier dal 30 luglio.

La notizia è stata confermata dai produttori e dal protagonista Dwayne Johnson, che ha condiviso un video online.

Il film Jungle Cruise, con star Dwayne Johnson ed Emily Blunt, arriverà quindi sul grande schermo e al prezzo di 29.99 dollari per chi volesse acquistarlo per vederlo in streaming. La scelta sembra sia stata presa a causa della situazione internazionale che vede ancora molte nazioni alle prese con restrizioni per quanto riguarda le attività delle sale cinematografiche.

Nel cast ci saranno inoltre Jack Whitehall, Paul Giamatti, ed Edgar Ramirez e Jesse Plemons che interpreteranno i cattivi del film, conquistadores alla guida di una spedizione tedesca.

Il progetto live action, ispirato alla popolare attrazione dei parchi tematici dello studio, sarà diretto da Jaume Collet-Serra e racconterà la storia di un capitano (Johnson) che porta la sorella e il fratello (Blunt e Whitehall) in una missione con lo scopo di trovare un albero che dovrebbe avere il potere di guarire le persone. La loro avventura sarà però ostacolata da animali selvaggi e da una spedizione avversaria.