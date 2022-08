Jumanji: il parco tematico aprirà i battenti nella primavera 2023

Jumanji avrà il suo parco tematico in arrivo nella primavera del 2023 nel Regno Unito nell'area di Chessington.

Il franchise targato Sony ha ispirato la nuova attrazione che ha potuto contare su un investimento di circa 20.5 milioni di dollari, grazie a un accordo tra Columbia Pictures Location Based Entertainment e Merlin Entertainments.

Il portale di The World of Jumanji condurrà in un'area in cui la natura ha ripreso il controllo sugli spazi. Per ora i creatori del parco tematico non hanno rivelato molti dettagli delle attrazioni ideate, anche se ci sarà spazio per momenti elettrizzanti e pieni di adrenalina.

Tim Harrison-Jones di Chessington World of Adventures Resort ha dichiarato: "Cosa potrebbe essere più eccitante rispetto a portare i successi mondiali della saga cinematografica di Jumanji in vita con il più grande sviluppo che Chessington abbia mai visto. Sappiamo ciò che serve per creare l'avventura definitiva per i nostri ospiti, sparsa in oltre nei 128 acri che il Resort già offre con sorprese in ogni angolo e oltre 40 folli giostre e attrazioni, uno zoo con oltre 1.000 animali e due hotel a tema, e un campeggio".

Jeffrey Godsick di Sony Pictures Entertainment ha aggiunto: "Dopo aver intrattenuto con i film per così tanti anni, i fan ora avranno l'esperienza di vivere Jumanji in una dimensione totalmente nuova e siamo elettrizzati nell'intraprendere questa avventura eccitante con il team creativo di Chessington mentre Jumanji si espande con la propria area tematica".