Jumanji: il gioco da tavolo tratto dall'omonimo film è in offerta su Amazon

"Nella giungla dovrai stare, finché un 5 o un 8 non compare". Chi non ricorda la profonda inquietudine e meraviglia nel sentire i piccoli protagonisti di Jumanji pronunciare queste precise parole? Tutto risiede lì nel film diretto da Joe Johnston, e tratto dall'omonimo albo illustrato per bambini realizzato da Chris Van Allsburg. La potenza della pellicola uscita nel 1995 si riscontra sia nella creatività al suo centro, che nell'imprevedibilità di un gioco da tavolo che rapisce, stupisce e soprattutto terrorizza. In parallelo troviamo le performance di un cast ormai nella storia, con un Robin Williams a dir poco iconico, rimasto impresso nella memoria di tantissime generazioni anche successive all'anno di uscita.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il gioco da tavolo tratto dal film di Jumanji in offerta? Sul sito, nel momento in cui stiamo realizzando questa segnalazione, è possibile recuperarlo a 22,99€, con uno sconto dell'8% sul prezzo consigliato. Per maggiori informazioni sul prodotto in questione, o se interessati al recupero, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Jumanji: Un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar

Nella scatola del gioco da tavolo di Jumanji troverete: 1 tabellone tematico molto simile a quello del film in termini di disegni, 1 decodificatore a cupola verde, 100 carte enigmi e sfide, 4 segnalini a forma di rinoceronte, 12 segnalini vita, 2 dadi normali, 4 dadi sfida, 1 clessidra e le istruzioni. Lo scopo del gioco, ovviamente, è quello di esporare la giungla fino in fondo affrontandone tutte le insidie per poi, soltanto alla fine, gridare Jumanji!

Jumanji 4 ancora in sviluppo, ma i fan hanno un dubbio con l'originale con Robin Williams e il nuovo franchise

Se anche voi avete amato i film di Jumanji usciti al cinema, sfruttate questo sconto minimo su Amazon per avere in casa vostra il gioco da tavolo tematico, perfetto pure per passare qualche ora di gioco coi più piccoli.