Jumanji: l'autore svela l'idea 'totalmente idiota' per un sequel poi cancellato

Prima ancora dell'arrivo dei sequel con The Rock, l'autore originale di Jumanji, Chris Van Allsburg, venne contattato per un sequel del film con Robin Williams uscito nel 1995, ma a quanto racconta quell'idea era "totalmente idiota".

In una recente intervista con SyFy Wire, Van Allsburg ha rivelato che molto prima che venisse realizzato il film Zathura: un'avventura spaziale, tratto dal suo romanzo per bambini, i produttori lo avevano contattato per progettare un improbabile sequel di Jumanji che sarebbe stato ambientato alla Casa Bianca. L'autore ha dichiarato di aver odiato l'idea a tal punto da spingerlo a scrivere proprio Zathura.

"Non so se fosse stato coinvolto un solo scrittore, ma il gioco avrebbe attraversato l'oceano. Il gioco finiva in un negozio di antiquariato in Normandia e vi rimaneva per un certo periodo di tempo", ha raccontato l'autore.

"Il Presidente aveva promesso ai suoi figli di portare con sé un souvenir del suo viaggio [per celebrare il D-Day]. Così, l'entourage presidenziale si ferma in questo piccolo negozio di antiquariato in Normandia e il Presidente entra e trova questo vecchio gioco da tavolo, Jumanji. Lo impacchetta e lo porta a Washington, e poi tutto il caos che il gioco può generare si svolgeva alla Casa Bianca e nelle sale del Congresso... C'erano cose pazzesche. Credo che ci fosse un gorilla che si arrampicava sul monumento di Washington in omaggio a King Kong".

Van Allsburg ha proseguito: "In una scena gli animali venivano tagliati a metà da un propulsore e poi erano in grado di ricomporsi in diverse parti di un animale. Si trattava solo di una pessima scusa per vedere cosa potevano fare con la CGI. Totalmente idiota. Uno dei produttori mi ha anche detto: 'L'unica cosa che può impedirmi di realizzarlo è un'idea migliore'".

Alla fine non se ne fece nulla e solo nel 2017 arrivò Jumanji - Benvenuti nella giungla e successivamente Jumanji - The Next Level, i due capitoli con The Rock, Jack Black e Kevin Hart tra i protagonisti per una reinvenzione completa del franchise.