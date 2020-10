Jumanji - Benvenuti nella giungla: stasera su Rai2 il film con Dwayne Johnson

Appuntamento con l'avventura stasera su Rai2 dove, alle 21:20, va in onda Jumanji - Benvenuti nella giungla, il film diretto nel 2017 da Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, Karen Gillan e Kevin Hart.

Sequel di Jumanji, il film del 1995 con protagonista Robin Williams, questo "Benvenuti nella giungla" si pone subito come una sorta di versione 2.0 del capitolo precedente, almeno per quanto riguarda il gioco misterioso da cui tutto ha inizio: non più il polveroso gioco da tavolo ma un videogame, che arriva direttamente dal 1996.

Quattro adolescenti del liceo vengono messi in punizione, quando uno di loro scopre quello che sembra un videogioco Atari. I ragazzi scelgono ognuno un avatar per giocare e all'improvviso si ritrovano nei corpi di personaggi assai diversi da loro. Dovranno così trovare un modo per uscire dal videogame ambientato nella giungla usando le proprie abilità, senza lasciarci la pelle. Come in ogni videogioco che si rispetti, però, ciascun personaggio avrà a disposizione solo tre vite...

Con i suoi 962.126.927 dollari in tutto il mondo, Jumanji - Benvenuti nella giungla è diventato il più grande successo della Sony nelle sale statunitensi. Così non sorprende che i produttori abbiano chiesto a regista e sceneggiatori di mettere subito in cantiere un nuovo capitolo, Jumanji - The Next Level, arrivato nei cinema nel 2019.