Jumanji 3: The Rock "interpreta" Danny DeVito e scatena l'entusiasmo dei fan

Jumanji 3, nel suo primo trailer, svela che The Rock è in realtà impegnato a interpretare Danny DeVito nella dimensione fantastica del videogioco e i fan online sembrano aver espresso pubblicamente l'entusiasmo commentando questo inaspettato elemento della trama.

In Jumanji - The Next Level, distribuito nei cinema di tutto il mondo a Natale, i protagonisti al centro di Benvenuti nella giungla si ritrovano alle prese con l'ormai famoso videogioco che, a causa di un problema, scambia i loro "personaggi", oltre a vivere un'avventura che coinvolge anche il nonno di Spencer che ha come avatar proprio quello interpretato da Dwayne Johnson. The Rock ha quindi avuto sul set lo stesso ruolo di Danny DeVito.

Questo dettaglio della trama ha suscitato l'entusiasmo dei fan online che hanno rilasciato commenti in cui sottolineano come ora siano disposti a pagare il biglietto per andare a vedere il film. Tra le dichiarazioni condivise sui social si passa da "Okay, The Rock che interpreta Danny DeVito è tutto ciò di cui non sapevo di aver bisogno", "Wow sono disposto a vedere semplicemente Dwayne The Rock Johnson imitare Danny DeVito per 110 minuti al 1000% ", passando per l'esilarante "Il nuovo trailer di Jumanji - The Next Level dimostra che dentro ogni Rock c'è un Danny DeVito che cerca di uscire", fino all'incredibile "Date agli autori di Jumanji 2 tutti gli Oscar per aver avuto la miglior idea possibile per un sequel in cui ci si scambiano i corpi: The Rock in versione Danny DeVito è semplicemente un colpo di genio".

The Rock is playing Danny DeVito? pic.twitter.com/JuDS7cEqpH — Mindd Kidzag (@MinddKidzag) July 1, 2019

You don't know much you need The Rock channeling Danny DeVito until you actually see it. https://t.co/QRD3x6B4Kt — Brian Truitt (@briantruitt) July 1, 2019

Okay, The Rock playing Danny DeVito is everything I never knew I needed. https://t.co/x5G7uYzr7g — Jenna Anderson (@heyitsjennalynn) July 1, 2019

i could watch this one shot forever for the rest of my life pic.twitter.com/UmRhm2qSnM — Chris Hutchinson (@Laddo_D) July 1, 2019

The new #JumanjiTheNextLevel trailer proves that inside every Rock there’s a slick slippery Danny DeVito trying to get out. pic.twitter.com/hdXQTdfKPM — Matt Fowler (@TheMattFowler) July 1, 2019

You're telling me The Rock has to act like Danny Devito while running through a jungle...sold — Gucctimus Prime🍭 (@EliKneel) July 1, 2019

Give the writers of JUMANJI 2 all the Oscars for coming up with the best possible idea for a sequel to a body-swap comedy: The Rock as Danny DeVito is just ingenious. — Jonnie Barrow (@JonnieBarrow) July 1, 2019

Seeing The Rock play Danny Devito and Kevin Hart play anyone but Kevin Hart is enough to get me on board for the new Jumanji — James’ Id Release (@Jamnsteff) July 1, 2019

Diretto da Jake Kasdan, Jumanji 3 vede nel cast nuovamente Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, Ser'Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman, e Morgan Turner. I nuovi arrivi nel cast sono invece quelli di Awkwafina, Danny DeVito e Danny Glover. La sceneggiatura è firmata da Kasdan, Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. La produzione è affidata a Matt Tolmach, in collaborazione con Kasdan e la Seven Bucks di Johnson.