Juliet, Naked – Tutta un’altra musica: la trama del film con Ethan Hawke, stasera su Rai3 in prima visione

Va in onda stasera su Rai3 alle 21:20 Juliet, Naked - Tutta un'altra musica, commedia con Rose Byrne e Ethan Hawke, tratta dal libro omonimo di Nick Hornby.

Una prima visione stasera su Rai3 alle 21:20: è Juliet, Naked - Tutta un'altra musica, la commedia diretta da Jesse Peretz nel 2018 e basata sull'omonimo romanzo di Nick Hornby.

Nel cast Chris O'Dowd, Rose Byrne e Ethan Hawke.

Juliet, Naked - Tutta un'altra musica: Rose Byrne ed Ethan Hawke in un momento del film

Scopriamo dalla trama che Annie (Rose Byrne) vive da lungo tempo una relazione abitudinaria con Duncan (Chris O'Dowd), fan ossessivo dell'ormai sconosciuto musicista rock Tucker Crowe (Ethan Hawke), per cui ha addirittura fondato un sito. L'uscita del demo acustico di un album di successo di Tucker di venticinque anni prima porterà a un incontro con il rocker che cambierà la vita di tutti i protagonisti.

Duncan infatti scrive una recensione piena di ammirazione, Annie invece una decisa stroncatura. Tucker però, che nel frattempo ha abbandonato la carriera musicale e si è ritirato a vita privatissima nel garage di una sua ex a New York, finisce per apprezzare più la critica feroce di Annie alle lodi di Duncan, e le chiede un incontro...