Juliet, naked: Rose Byrne e la gravidanza "nascosta" nel film

Rose Byrne era incinta di sei mesi sul set di Juliet, naked e Jesse Peretz, il regista della pellicola, ha dovuto nascondere il suo pancione usando inquadrature intelligenti e accessori posizionati con cura durante le riprese della commedia romantica.

Juliet, Naked - Tutta un'altra musica: Rose Byrne in una scena del film

L'attrice australiana ha rivelato di essere in stato interessante durante un'apparizione nella serie di interviste BUILD di AOL con il co-protagonista Chris O'Dowd e Peretz. Nel film la Byrne interpreta Annie, un personaggio che secondo la sceneggiatura non è incinta e, per questo motivo, inizialmente, l'attrice pensava che il regista sarebbe andato fuori di testa scoprendo della gravidanza, anche se fortunatamente non è stato così.

Peretz era felice che Byrne fosse più formosa durante le riprese perché credeva che la sua nuova forma fisica si adattasse perfettamente al personaggio. Il regista ha ammesso che è stato difficile riprendere Byrne in molto sequenze perché le inquadrature erano limitate a fotogrammi medi e ravvicinati.

Juliet, Naked - Tutta un'altra musica: Rose Byrne, Ethan Hawke e Chris O'Dowd in un'immagine del film

L'attrice 39enne, per ovviare a questo problema, indossava spesso delle borsette, si sedeva dietro a computer portatili e usava altri oggetti di scena per mascherare il suo pancione. In Juliet, Naked - Tutta un'altra musica, film basato sull'omonimo romanzo di Nick Hornby, Rose Byrne recita al fianco di Ethan Hawke e Chris O'Dowd.