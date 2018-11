Julianne Moore nel primo trailer del film Gloria Bell

Julianne Moore è la protagonista del nuovo film Gloria Bell, diretto da Sebastian Lelio e di cui è stato diffuso il primo trailer ufficiale.

Il progetto è un remake del lungometraggio cileno arrivato nei cinema nel 2013 e racconta la storia di una donna divorziata il cui stile di vita comprende serate trascorse a ballare e divertirsi nei club di Los Angeles.

Gloria si ritrova però alle prese con un'inaspettata storia d'amore quando incontra Arnold (John Turturro), dovendo quindi fare i conti con le complicazioni causate dalla propria famiglia, dal concetto di identità e dal ritornare ad avere un rapporto sentimentale.

Secondo i produttori Gloria Bell è "una commedia romantica che dimostra come l'amore possa colpire in ogni momento, le relazioni non siano mai semplici, e niente ti possa abbattere fino a quando balli".

Il lungometraggio arriverà nelle sale statunitensi l'8 marzo 2019.