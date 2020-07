Julia Roberts e suo marito: la foto su Instagram per i 18 anni di matrimonio

Julia Roberts celebra il 18° anniversario di matrimonio con il marito Danny Moder con una foto su Instagram: i due si sono conosciuti sul set del film the Mexican nel 2000.

Son trascorsi 18 anni di matrimonio tra Julia Roberts e suo marito Danny Moder e la coppia ha celebrato il proprio anniversario in modo romantico, sabato sera, con una foto condivisa su Instagram in cui l'attrice bacia teneramente il suo compagno di vita.

Ci sono rare occasioni in cui è possibile vedere la coppia insieme, ma all'inizio di quest'anno, Julia Roberts e il marito sono andati a una serata del tutto eccezionale, partecipando al decimo galà annuale CORE dell'amico Sean Penn a Los Angeles.

La locandina di The Mexican

Julia Roberts, 52 anni e Danny Modler, 51, si sono sposati nel 2002 dopo essersi incontrati sul set del film The Mexican - Amore senza la sicura nel 2000, in cui Moder ha lavorato come cameraman. I due sono genitori di Henry Daniel, 12 anni, e dei gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus "Finn" Walter, 15 anni.

Nel 2017, la star di Pretty Woman ha confessato in un'intervista a PEOPLE di sentirsi dentro una favola con Moder. "Voglio dire, ogni giorno che mio marito entra dalla porta, è come un sogno che si ripete. Ogni volta che lo vedo, sono felice!"

Parlando con Extra un anno dopo, Roberts ha parlato del marito, definendolo un "fantastico essere umano. Se andiamo a lavorare insieme e andiamo a casa insieme, tutto il tempo che trascorri per chiedere "Com'è stata la tua giornata?", non esiste, lo sappiamo già! Quindi quando torniamo a casa, possiamo mettere tutto da parte e stare felici e spensierati, il che è davvero delizioso. Ci divertiamo così tanto assieme"