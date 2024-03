Julia Roberts star del thriller After the Hunt, diretto da Luca Guadagnino

L'attrice Julia Roberts sarà la protagonista del thriller After the Hunt, un nuovo progetto diretto dal regista Luca Guadagnino.

Julia Roberts sarà la protagonista del thriller After the Hunt e alla regia sarà impegnato Luca Guadagnino.

Il progetto verrà sviluppato per Amazon MGM, verrà prodotto da Imagine Entertainment, Frenesy, ed è stato scritto da Nora Garrett.

Di cosa parlerà After the Hunt

Ben Is Back: un primo piano di Julia Roberts

La descrizione di After the Hunt anticipa che Julia Roberts avrà la parte di una professoressa universitaria che si ritrova a un bivio personale e professionale quando una delle sue studentesse compie delle accuse contro uno dei suoi colleghi. Mentre è alle prese con la difficile situazione, un segreto oscuro del suo passato rischia di venire alla luce.

Luca Guadagnino sta iniziando ora la promozione di Challengers - con star Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor - e sarà prossimamente impegnato sul set di Stanze separate, adattamento del romanzo scritto da Pier Vittorio Tondelli. Josh O'Connor dovrebbe essere uno dei protagonisti del film.

Julia Roberts ha recentemente recitato nel thriller post-apocalittico Il mondo dietro di te, progetto diretto da Sam Esmail e realizzato per Netflix.