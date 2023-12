Matthew Perry, Julia Roberts rompe il silenzio sulla morte dell'ex: 'Straziante'

Julia Roberts ha rilasciato una dichiarazione a proposito della scomparsa del compianto Matthew Perry: durante un'intervista pubblicata da Entertainment Tonight, l'attrice ha riflettuto sulla morte della stella di "Friends", deceduta lo scorso ottobre all'età di 54 anni.

"La morte improvvisa di una persona così giovane è sempre straziante", ha affermato la Roberts. "Penso che, sai, una disgrazia come questa aiuti tutti noi ad imparare ad apprezzare ciò che abbiamo, spingendoci ad andare avanti in modo positivo... nel miglior modo possibile ecco".

Friends: Julia Roberts e Matthew Perry nell'episodio Il grande Marcel

I due attori sono stati insieme per circa tre mesi negli anni '90, nel periodo in cui la Roberts apparve come ospite in alcuni episodi di Friends. Perry scrisse della loro breve storia d'amore nella sua autobiografia intitolata Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

"Le mandai tre dozzine di rose rosse e un biglietto che diceva: 'L'unica cosa più eccitante dell'idea che tu stia per prendere parte allo show è che ho finalmente una scusa per mandarti dei fiori'", scrive l'attore nel suo libro. "Lei è stata messa su questo pianeta per far sorridere il mondo, e ora, in particolare, me. Sorridevo come un quindicenne al suo primo appuntamento".