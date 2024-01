Julia Roberts non ama comparire nuda nei film: 'È una scelta che faccio per me stessa'

Julia Roberts ha spiegato il motivo per il quale preferisce non girare scene di nudo nei film.

Julia Roberts tra la fine degli anni '80 e gli anni '90 era considerata la regina delle commedie romantiche, grazie all'affermazione in pellicole come Pretty Woman, Il matrimonio del mio migliore amico e Notting Hill. L'attrice non è mai apparsa in scene di nudo nel corso della propria carriera e ha spiegato la sua scelta in un'intervista a British Vogue.

"Per me non togliermi i vestiti in un film o essere vulnerabile fisicamente è una scelta che faccio per me stessa" ha dichiarato, specificando di aver sempre voluto mantenere una carriera che fosse 'adatta a tutti'.

"Credo che sarebbe più giusto dire che le cose che scelgo di non fare sono rappresentative di me. Senza criticare le scelte degli altri" sottolinea la star. Anche nel film che ha lanciato la sua carriera, Pretty Woman, nel quale interpreta una prostituta, Julia Roberts non appare mai in sequenze di nudo:"Come madre di tre figli mi sento in questo modo" ha ribadito l'attrice in relazione alla sua scelta.

Julia Roberts sostiene che sia più difficile essere oggi sotto i riflettori, rispetto a quando avviò la propria carriera:"Ora sembra più caotico. Ci sono più elementi, c'è più rumore, ci sono più vie di comunicazione, c'è più roba".

Nel 2023 l'attrice ha recitato in Il mondo dietro di te, disponibile su Netflix, al fianco di Ethan Hawke e Mahershala Ali.