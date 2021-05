Julia Roberts, la foto sorridente dopo il vaccino: "Mi sento grata per le misure sanitarie"

Julia Roberts ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae sorridente dopo aver ricevuto il vaccino per il Covid-19: l'attrice ha dichiarato di sentirsi grata per le misure sanitarie intraprese

Julia Roberts ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram una foto che la ritrae sorridente dopo aver ricevuto la sua dose di vaccino per il Covid-19.

La celebre protagonista di Notting Hill ha celebrato la sua seconda dose di vaccino per il Covid con uno scatto postato sul suo profilo Instagram. Julia Roberts ha dichiarato: "Vaccinata! Mi sento grata per le misure sanitarie intraprese! Se non siete vaccinati e avete la fortuna di ricevere una dose, beh, approfittatene!".

Lo scorso anno, Julia Roberts è stata protagonista della campagna #PassTheMic in compagnia del Dottor Anthony Fauci con l'obiettivo di sensibilizzare i suoi followers sul tema della pandemia. L'iniziativa ha coinvolto attori, attrici, economisti, scienziati ed esperti di politica per discutere relativamente alla necessità di contrastare l'avanzata dilagante del Covid. In quell'occasione, l'attrice ha definito il Dottor Anthony Fauci come il suo eroe e "l'uomo più figo sul volto della Terra".

A marzo, Julia Roberts ha anche avuto modo di premiare il medico durante l'evento A Gala for Our Time, svoltosi in modalità virtuale. Questa la motivazione della premiazione letta dalla protagonista di Pretty Woman: "Non serve dire nulla. Lei è stato costantemente instancabile. Grazie dal profondo del mio cuore".

Come riportato da People, durante l'ultimo periodo Julia Roberts ha focalizzato la sua attenzione sulla campagna realizzata per Chopard, in cui l'attrice ha prestato il suo volto per un servizio fotografico firmato da Shayne Laverdiere e per un corto diretto da Xavier Dolan.