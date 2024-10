Julia Roberts celebrata con il César onorario dal cinema francese

Julia Roberts riceverà il César onorario nel corso della cinquantesima cerimonia dei più importanti premi cinematografici francesi, che si terrà presso la Sala Olympia di Parigi il prossimo 28 febbraio. Nell'annunciare l'onorificenza, l'Accademia dei César ha ricordato le interpretazioni dell'attrice.

Da quella di Vivian Ward in Pretty Woman di Garry Marshall al fianco di Richard Gere, che le fece guadagnare un Golden Globe come miglior attrice e una nomination agli Oscar, ad altri ruoli molto vari, che spaziano da commedie romantiche come Notting Hill e Il matrimonio del mio migliore amico a drammi come Il rapporto Pelican ed Erin Brockovich, grazie al quale vinse l'Oscar come miglior attrice nel 2001.

Premio d'Oltralpe

Inoltre, sono stati rimarcati i lavori con registi del calibro di Steven Soderbergh in Ocean's Eleven, Mike Nichols in Closer e Luca Guadagnino nel prossimo film del regista italiano, After the Hunt.

Primo piano di Julia Roberts in La guerra di Charlie Wilson

"Julia Roberts non è solo una star del cinema" si legge nella nota ufficiale "ma anche un'icona culturale il cui influsso va ben oltre le sue interpretazioni. Fuori dallo schermo, è impegnata in cause filantropiche, servendo come ambasciatrice per l'UNICEF e sostenendo numerosi sforzi umanitari in tutto il mondo. Difensore dell'ambiente, ha prestato la propria voce a documentari sulla protezione del pianeta e si impegna attivamente nella campagna per i diritti delle donne".

Tra i nomi illustri che in precedenza hanno ricevuto un César onorario spiccano Christopher Nolan, David Fincher, Cate Blanchett, Robert Redford e George Clooney. Roberts ha recitato nel 2023 in un film di successo su Netflix di Sam Esmail dal titolo Il mondo dietro di te, con Mahershala Ali, Ethan Hawke e Kevin Bacon.

In carriera, Julia Roberts ha ricevuto quattro candidature agli Oscar, per Fiori d'arancio nel 1990, Pretty Woman nel 1991, Erin Brockovich - Forte come la verità nel 2001 e nel 2014 per I segreti di Osage County.