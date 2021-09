Julia Louis-Dreyfus affiancherà Eddie Murphy e Jonah Hill in una nuova commedia Netflix

Julia Louis-Dreyfus si prepara ad affiancare Eddie Murphy e Jonah Hill in una commedia Netflix priva di titolo che vedrà il debutto alla regia di Kenya Barris.

Veep: una scena dell'episodio Nicknames con Julia Louis-Dreyfus

Jonah Hill e Eddie Murphy erano già legati al progetto che sarà diretto dal candidato all'Emmy Kenya Barris, che farà il suo debutto alla regia con il film. Secondo le nuove anticipazioni, nel film Julia Louis-Dreyfus interpreterà la madre di Hill. Non sono noti i dettagli della trama, ma l'Hollywood Reporter descrive il film come "un'analisi dell'amore moderno e delle dinamiche familiari", con Murphy e Hill contrapposti in un divario culturale che modellerà le loro relazioni.

Julia Louis-Dreyfus è diventata una star dopo aver recitato nella serie comica di culto Seinfeld. Nel 2012 ha interpretato la satira politica Veep della HBO, recitando in 65 episodi e vincendo nove Emmy in totale per il suo lavoro. Più di recente, è apparsa nel misterioso ruolo della Contessa Valentina Allegra de Fontaine nel Marvel Cinematic Universe.

