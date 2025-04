Avengers: Doomsday, Julia Louis-Dreyfus ironizza sulla sua assenza dal cast: “Qualcuno verrà licenziato”

Julia Louis-Dreyfus, volto della Contessa Valentina Allegra de Fontaine nell'Universo Cinematografico Marvel, ha recentemente risposto con ironia alla sua esclusione dal cast ufficiale di Avengers: Doomsday. L'attrice, attualmente impegnata nella campagna promozionale di Thunderbolts, ha affrontato l'argomento durante un'intervista collettiva con il resto del cast.

Louis-Dreyfus ha esordito nel MCU nel 2021, con The Falcon and the Winter Soldier, per poi riapparire in diversi progetti in ruoli secondari. In Thunderbolts, interpreta Val, figura chiave nell'organizzazione dei protagonisti, affiancando attori come Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Olga Kurylenko.

Il commento di Julia Louis-Dreyfus

Nel corso di un'intervista con Fandango, al cast di Thunderbolts è stato chiesto un commento sul video annuncio del cast di Avengers: Doomsday, in cui mancavano i nomi sia di Julia Louis-Dreyfus che di Olga Kurylenko. Alla domanda diretta, l'attrice ha risposto inizialmente sorpresa: "Aspetti, di cosa sta parlando?".

Julia Louis-Dreyfus in un'immagine

Dopo aver compreso meglio la situazione, Louis-Dreyfus ha risposto con il suo inconfondibile umorismo: "Oh wow. Non lo so, ma qualcuno verrà licenziato". E poi ha rincarato la dose scherzando: "Sto cambiando tutto il mio team. Sono tutti fuori".

Il suo personaggio, Val, è atteso in Thunderbolts in un ruolo centrale. Dopo le sue ultime apparizioni, tra cui Black Panther: Wakanda Forever, dove viene rivelato che è a capo della CIA, Valentina è ormai una figura strategica nell'architettura del nuovo MCU.

Julia Louis-Dreyfus e i Thunderbolts a colloquio

Curiosamente, anche altre star di primo piano non sono state menzionate nel primo reveal ufficiale del cast di Avengers: Doomsday, tra cui Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Mark Ruffalo, Hugh Jackman, Benedict Wong, Ryan Reynolds, Brie Larson, Oscar Isaac, Elizabeth Olsen e Chris Evans.