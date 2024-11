Julia Fox e Riccardo Scamarcio protagonisti della commedia Mykonos

Il gruppo di produzione internazionale Studio Galazio ha terminato le riprese principali del suo primo progetto, la commedia di rapine Mykonos, con un cast di Klelia Andriolatou (Maestro in Blue), Andrew Georgiades, Riccardo Scamarcio (Modi, John Wick 2), Julia Fox (Uncut Gems) e Vito Schnabel (The Trainer), come rivela in esclusiva The Hollywood Reporter.

Ambientato nell'affascinante isola europea, il film segue una banda di nobili ladri che rubano ai turisti d'élite che distruggono la loro casa ogni estate. Completano il cast Panos Koronis (La figlia oscura), Makis Papadimitriou (Suntan), Yorgos Pirpassopoulos (Crimes of the Future) Maria Kavoyianni (Maestro in Blue), Alan Asaad (Black Mirror) e Christos Passalis (Dogtooth).



Chi è coinvolto nel progetto?

L'amministratore delegato di Galazio Christopher André Marks (King Otto) debutta alla regia di un lungometraggio basato su una sua sceneggiatura originale. Lo scrittore e regista ha dichiarato: "È un privilegio collaborare con un cast e una troupe internazionale di tale talento per questo film, soprattutto perché ci imbarchiamo nel nostro primo grande progetto in Grecia".

Studio Galazio è un'entità di produzione di recente costituzione dedicata alla creazione e allo sviluppo di serie televisive e lungometraggi con tematiche intrinsecamente greche, destinati alla distribuzione internazionale su larga scala.

Lo studio ha collaborato con la Improbable Media di Giannis Antetokounmpo e con la società locale di servizi di produzione greca BLONDE S.A. (Teheran) per produrre il film ambientato a Mykonos. Il film è prodotto anche da Ginevra Tamberi, Donna Bloom (Julia) e Raphael Benoliel (Emily in Paris).

Dopo John Wick - Capitolo 2 e Assassinio a Venezia, Riccardo Scarmacio è ormai una star internazionale. Recentemente ha recitato in Svaniti nella notte di Netflix al fianco di Annabelle Wallis, celebre per la sua partecipazione a Peaky Blinders. Inoltre Scamarcio è stato scelto per interpretare Modigliani nel prossimo biopic sul pittore italiano diretto da Jonnhy Depp. In quell'occasione Scamarcio ha recitato al fianco niente di meno che di Al Pacino e Luisa Ranieri.