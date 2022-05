Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl in 2 Win, film di Stefano Mordini sulla rivalità tra Lancia e Audi

Riccardo Scamarcio, Daniel Brühl e Volker Bruch saranno protagonisti del nuovo film di Stefano Mordini, 2 Win, incentrato sulla rivalità tra lancia e Audi.

Ispirato agli eventi reali intorno ai leggendari Campionati del mondo di rally del 1983, 2 Win cattura l'intensa rivalità tra Germania (Audi) e Italia (Lancia). È una vera storia di David contro Golia in cui il bagliore, l'estro e l'immaginazione italiani combattono contro l'abilità ingegneristica e la perfezione dei tedeschi in una corsa verso il traguardo.

Lebowski produrrà il film con Recorded Picture Company e Metropolitan Films. Rai è il distributore italiano di 2 Win, prodotto da Jeremy Thomas insieme a Riccardo Scamarcio. Le riprese prenderanno il via la prossima settimana in Italia e in Grecia, con accesso alle vere location inclusi gli uffici della Lancia e e il Balocco Test Track.

Contro il formidabile rivale Roland Gumpert (Brühl) e il suo superiore del team Audi (Michele Mouton), il Team Manager Lancia Cesare Fiorio (Scamarcio) deve affrontare una sconfitta certa nei Campionati del Mondo di rally 1983. Ma l'ingegno e l'astuzia di Fiorio sono all'altezza della sfida e si mette a cercare di sottrarre loro la vittoria. Come ogni buona rapina, Fiorio mette insieme una squadra insolita, tra cui Jane McCoy, il medico di squadra e nutrizionista che diventa un ostacolo necessario contro la spavalderia di Cesare. Il colpo di fortuna di Cesare arriva quando convince il pilota Walter Rohl (Bruch) a guidare per la Lancia, ma il problema è che Röhl gareggerà solo nelle gare che gli piacciono. Usando ogni trucco a sua disposizione e piegando le regole mentre procede, Fiorio si addentra in territori pericolosi dentro e fuori pista, tutto per soddisfare la sua sconsiderata voglia di vincere.

Parlando del progetto, Riccardo Scamarcio ha dichiarato: "2 Win è la storia di un duello. La storia di un'amicizia, di una rivalità. Vincere o perdere, disposti a rischiare tutto".

Filippo Bologna ha scritto la sceneggiatura di 2 Win insieme a Stefano Mordini e Riccardo Scamarcio. Mordini e Scamarcio sono stretti collaboratori fin dal film drammatico Pericle, proiettato in Un Certain Regard al Festival di Cannes 2016. Da allora, il duo ha lavorato insieme tre volte in Il testimone invisibile, Gli infedeli e, più recentemente, La scuola cattolica. 2 Win è il primo lungometraggio di Mordini in lingua inglese.