Judy, Renée Zellweger parla del suo personaggio: "Sono rimasta scioccata"

Renée Zellweger ha parlato di Judy, il nuovo film di cui è protagonista, e delle scoperte scioccanti sul suo personaggio. Non sarà stato semplice interpretare un'icona del cinema come Judy Garland, ma Renée Zellweger si è impegnata molto, immedesimandosi nel ruolo - tanto che ha ricevuto una nomination agli Oscar come Miglior Attrice - e scoprendo dettagli della vita di Judy Garland che non conosceva, soprattutto inerenti all'ultimo periodo prima della sua scomparsa.

Judy: Renée Zellweger in un'immagine del film

"Sono stata molto sorpresa e ho trovato scioccante il fatto che una persona come lei, che ha lavorato da quando aveva 2 anni, e a quel livello, potesse trovarsi in gravi difficoltà finanziarie in quella fase della sua carriera". L'attrice ha ricordato come Judy Garland non ha avuto momenti facili durante la sua carriera, già dall'infanzia quando, prima di salire in scena, veniva imbottita di farmaci per sostenere i ritmi dello show: "Le conseguenze di alcune decisioni prese da altri per la sua vita sono state importanti. Mi ha sorpreso come erano ingenue le persone all'epoca, soprattutto in merito alle controindicazioni di alcuni farmaci per il fisico di un bambino."

Renée Zellweger si è anche immedesimata nell'attrice de Il Mago di Oz e È nata una stella, soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con la fama, i paparazzi e i fan: "Capisco il programma frenetico, le scelte che si devono fare in questo mondo, capisco il continuo giudizio del pubblico e comprendo il fatto di avere un personaggio pubblico come riferimento. Ci sono molti fraintendimenti e idee sbagliate in questi contesti, e capisco anche questo."

Judy racconta le ultime cinque settimane della storica attrice hollywoodiana, quando fu protagonista di un concerto in programma a Londra, sul palco di Talk of the Town. Il film - di cui abbiamo parlato nella recensione di Judy - è prodotto da David Livingstone, è diretto da Rupert Goold e arriverà nelle sale italiane il 19 dicembre 2019.