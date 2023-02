Judi Dench ha perso quasi del tutto la vista: "Memorizzare le mie battute è quasi impossibile"

Judi Dench ha condiviso un aggiornamento sulla sua salute spiegando che, ormai, non vede più e le sta diventando davvero difficile imparare le battute dei progetti in cui deve recitare.

Durante la nuova puntata del The Graham Norton Show, l'icona del cinema, che ora ha 88 anni, ha condiviso qualche dettaglio relativo alla sua situazione.

Parlando del modo in cui si prepara prima di arrivare sul set, Judi Dench ha spiegato. "Mi è diventato impossibile imparare le battute perché ho una memoria fotografica, devo trovare una macchina che non solo mi insegni le mie battute ma anche che mi dica dove appaiono nelle pagine. Per me era davvero semplice imparare la parte e ricordare le battute. Potrei recitare l'intera La dodicesima notte in questo momento".

Judi Dench batte Helen Mirren nella classifica delle migliori attrici britanniche

Belfast: Judi Dench in una scena

Due anni fa la star aveva invece spiegato, durante una conversazione organizzata dalla Vision Foundation, che si faceva aiutare dagli amici con l'obiettivo di memorizzare i copioni. Per riuscire a imparare le proprie battute si faceva infatti ripetere più volte quello che doveva recitare di fronte alla telecamera: "Devo imparare tramite la ripetizione e spero semplicemente che le persone non lo notino troppo".

Nonostante i problemi fisici Judi sta continuando a lavorare e, dopo Belfast, ha realizzato recentemente un breve cameo per il film Spirited - Magia di Natale, con star Ryan Reynolds e Will Ferrell, oltre ad aver recitato nel film Allelujah diretto nel 2022 da Richard Eyre.