Judi Dench non ha visto molti dei suoi film: "Mi irriterei e basta"

Judi Dench, durante un'intervista recente, ha ammesso di non aver visto molti dei suoi film a causa della frustrazione che prova quando non può migliorare una sua performance.

Dame Judi Dench ha ricevuto la sua ottava nomination all'Oscar quest'anno per il ruolo della nonna in Belfast di Kenneth Branagh: l'attrice 87enne durante un'intervista recente ha ammesso di non aver visto molti dei suoi film, rivelando anche di non aver intenzione di andare in pensione.

"Sto rallentando solo perché non riesco a leggere i copioni", ha detto la Dench al Sunday Times in una nuova intervista. "Ma troverò un modo." Ripensando ai suoi sessant'anni di carriera, Judi ha parlato anche della sua originaria predilezione per il teatro che nasceva dal desiderio di lavorare continuamente sui suoi personaggi. Anche se alla fine ha imparato ad amare il cinema, la Dench ha detto che vorrebbe avere l'opportunità di migliorare alcune delle sue interpretazioni cinematografiche nel modo in cui farebbe con un ruolo teatrale.

"Il problema dei film è che non puoi provarci un'altra volta", ha spiegato la star. "Ci sono molti miei film che non ho mai visto e che non voglio vedere perché mi irriterei e basta". D'altro canto, è proprio quel perfezionismo che la spinge a continuare a superare se stessa come attrice.

A proposito della sua performance da Oscar e del suo futuro ruolo in Allelujah di Richard Eyre, Judi Dench ha dichiarato: "Una volta reciti in un film che è un vero e proprio successo e la volta dopo tutti ti mandano a quel paese. Non puoi mai darlo per scontato ed è giusto che sia così".