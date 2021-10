Jude Law, Marion Cotillard e Josh O'Connor nel cast di Lee, con star Kate Winslet

Il cast del film Lee, con star Kate Winslet nel ruolo della fotografa Lee Miller, avrà nel proprio cast anche Jude Law e Marion Cotillard.

Il progetto è stato presentato all'American Film Market dove sono stati svelati nuovi dettagli del progetto che segna l'esordio alla regia di Ellen Kuras.

Kate Winslet sarà Lee Miller: una modella di successo, considerata persino una musa da Man Ray, che ha abbandonato il mondo glamour in cui aveva ottenuto successo per diventare una fotografa durante la seconda Guerra Mondiale. La donna ha così seguito la lotta compiuta dagli alleati in prima linea, vedendo in prima persona anche le atrocità subite dagli ebrei nella Germania nazista.

Nel cast ci saranno anche Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough e Josh O'Connor.

Winslet ha dichiarato presentando il film: "Non è assolutamente un film biografico. Ralizzare una storia sulla vita di Lee darebbe vita a materiale utile a creare una serie di HBO. Quello che volevamo fare è invece trovare il decennio più interessante della sua vita, quello che ha definito chi era e ciò che è diventata grazie a quello che ha vissuto. Si tratta del periodo dal 1938 al 1943 che l'ha portata ad affrontare la guerra e l'ha definita di più. Quella è la storia che vogliamo conoscano le persone".

Riseborough avrà la parte di Audrey Withers, editor della versione britannica di Vogue e cara amica di Miller che ha deciso di non pubblicare le sconvolgenti foto scattate a Dachau. Cotillard interpreterà Solange D'Ayen, fashion director di Vogue in Francia che è stata arrestata dai nazisti e imprigionata nel 1942; Miller l'ha poi ritrovata dopo la guerra, quando era l'ombra di se stessa. Law sarà Roland Penrose, l'artista e poeta diventato l'amore della vita di Miller. O'Connor, infine, sarà il figlio di Miller, Anthony Penrose, che ha ritrovato le fotografie e i resoconti di quanto ha vissuto Lee Miller durante il conflitto, scoprendo il passato della madre solo dopo la sua morte. Kate Winslet ha ricordato che la donna ha fotografato le donne durante il conflitto, immortalando l'orrore subito dagli innocenti, e subendo delle conseguenze emotive che l'hanno portato alla scelta di non parlare mai di quanto le era accaduto.

Nel team del progetto diretto da Ellen Kuras ci sarà anche il compositore Alexandre Desplat, il costumista Michael O'Connor, il direttore della fotografia Pavel Edelman e la truccatrice e acconciatrice Ivana Primorac.