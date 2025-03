Jude Law nei panni di Vladimir Putin nelle prime foto dal set di The Wizard of the Kremlin

Jude Law avvistato sul set del nuovo film di Olivier Assayas, The Wizard of Kremlin, dove interpreta Vladimir Putin. L'attore appare irriconoscibile nei panni del presidente russo nella pellicola che vede nel cast anche Paul Dano, Alicia Vikander, Jude Law, Zach Galifianakis e Tom Sturridge. Le riprese sono attualmente in corso a Riga, in Lettonia.

In precedenza il divo inglese aveva affermato di essere "assolutamente pietrificato all'idea di interpretare il ruolo di Putin. Al momento mi sembra di dover scalare l'Everest, quindi sono ai piedi delle colline e guardo in alto pensando, 'Oh Cristo, perché ho accettato?' È spesso così che mi sento quando accetto un ruolo. Penso, 'Oh Dio, come farò?' Ma questo spetta a me risolverlo".

Uno sguardo inedito su Putin

Basato sul bestseller di Giuliano da Empoli Il mago del Cremlino, The Wizard of Kremlin racconta l'ascesa di Vladimir Putin in Russia. Ambientato tra i primi anni '90 e i primi anni 2000, il romanzo inizia all'indomani del crollo dell'URSS, quando il produttore televisivo Vadim Baranov manipola un promettente membro del KGB (Putin) per portarlo in posizioni di rilievo nel governo.

Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha dichiarato che il Cremlino sarebbe a conoscenza delle riprese, ma i creatori della pellicola non avrebbero avuto contatti con il governo russo.

La produzione di The Wizard of Kremlin dovrebbe concludersi il mese prossimo, ma sarà interessante vedere se decideranno di accelerare le riprese per i festival autunnali o se aspetteranno pazientemente la première di Cannes 2026.