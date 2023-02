Jude Hill protagonista del thriller Holland, Michigan accanto a Nicole Kidman

Jude Hill, la star di Belfast, sarà uno dei protagonisti di Holland, Michigan, un nuovo thriller diretto da Mimi Cave, recentemente regista di Fresh.

Il progetto si basa su una sceneggiatura scritta nel 2013 da Andrew Sodroski e ancora inedita.

I protagonisti di Holland, Michigan, saranno Nicole Kidman, Gael Garcia Bernal e Matthew Macfayden. Per ora non è stato svelato il ruolo affidato al giovanissimo Jude Hill.

Al centro della trama ci sono i segreti nascosti in una piccola città del Midwest.

Il progetto approderà sugli schermi di Prime Video in oltre 240 nazioni e territori in tutto il mondo.

Jude Hill è stato il protagonista di Belfast, diretto da Kenneth Branagh, regista che lo ha voluto anche in A Haunting in Venice, il nuovo film tratto dai romanzi di Agatha Christie che dovrebbe arrivare nelle sale il 15 settembre.