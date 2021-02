Joss Whedon, uno sceneggiatore di Firefly descrive il regista "Occasionalmente crudele"

Ad unirsi al coro di attori e collaboratori di Joss Whedon che hanno qualcosa da dire sui comportamenti del regista si unisce ora anche Jose Molina, sceneggiatore di Firefly: 'Si vantò di aver fatto piangere una sceneggiatrice per due volte durante una revisione'.

Anche lo sceneggiatore di Firefly e Agent Carter Jose Molina ha qualcosa da dire sui modi di fare di Joss Whedon e i suoi comportamenti nei confronti degli altri collaboratori. E per farlo, lo definisce "occasionalmente crudele".

Dopo le accuse rivolte al regista da Charisma Carpenter, interprete d Cordelia Chase nelle serie tv di Buffy e Angel, si sono fatti avanti altri colleghi ed esponenti del mondo dello spettacolo in supporto dell'attrice e delle sue parole. Tra questi abbiamo visto dire la loro anche gli sceneggiatori Marti Noxon e Jose Molina, e il secondo in particolare sembra confermare una condotta decisamente non esemplare da parte di Whedon.

"'Occasionalmente crudele' è il modo perfetto di descrivere Joss. Pensava che essere cattivi significasse essere divertenti. Portare alle lacrime le sceneggiatrici durante una sessione di revisione sembrava particolarmente esilarante. Gli piaceva vantarsi del fatto che una volta fece piangere ben due volte una sceneggiatrice durante un meeting" ha scritto Molina in un commento al post di Amber Benson, un'altra delle attrici di Buffy che sosteneva come il set di Buffy fosse un "ambiente tossico".

La Noxon, showrunner di Buffy nelle sue ultime due stagioni, aveva voluto "avvalorare le donne di Buffy che si sono fatte sentire, e supportarle nel raccontare le loro storie. Meritano di essere ascoltate", aggiungendo di capire "da dove vengono le parole di Charisma Amber e Michelle [Tratchtenberg]".

Al momento, Joss Whedon non ha ancora commentato o risposto alle varie accuse.