Josh O'Connor nel cast del nuovo film diretto da Steven Spielberg

Josh O'Connor è stato scelto come protagonista del nuovo film diretto da Steven Spielberg.

La star di Challengers è entrato nel team degli interpreti del progetto che sarà prodotto e distribuito da Universal Pictures nelle sale americane dal 15 maggio 2026.

Il cast del film di Spielberg

Tra gli interpreti del film, ancora senza un titolo ufficiale, ci saranno anche Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo ed Eve Hewson. Per ora i dettagli dei personaggi, compreso quello affidato a Josh O'Connor, non sono stati rivelati.

Steven Spielberg tornerà alla regia per portare sul grande schermo la storia firmata da David Koepp, in precedenza suo collaboratore in occasione di film come Jurassic Park, War of the Worlds e Indiana Jones e il regno del Teschio di Cristallo.

Il filmmaker ha ideato lo spunto narrativo iniziale su cui poi ha lavorato lo sceneggiatore e il progetto, secondo le prime indiscrezioni, avrà degli elementi sci-fi.

Nel team della produzione ci sarà anche Kristie Macosko Krieger, che ha collaborato da molti anni con il regista, contribuendo al successo di lungometraggi come I.A. e West Side Story.

Spielberg ha recentemente collaborato con Universal in occasione del film semi-autobiografico The Fabelmans.

I progetti dell'attore

O'Connor è attualmente impegnato nelle riprese di The Mastermind, il nuovo film diretto da Kelly Reichart, oltre ad avere tra i suoi prossimi impegni Knives Out 3, intitolato Wake Up Dead Man, diretto da Rian Johnson e in arrivo su Netflix nel 2025. Tra i suoi progetti più recenti ci sono Challengers, il film diretto da Luca Guadagnino con star anche Zendaya e Mike Faist, e le stagioni 3 e 4 della serie The Crown in cui ha interpretato il principe Carlo.