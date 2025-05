Josh O’Connor torna al cinema con Jack of Spades, diretto da Joel Coen

Josh O'Connor sarà il protagonista di Jack of Spades, il nuovo film di Joel Coen che verrà girato in Scozia nell'estate 2025.

Joel Coen è pronto a tornare dietro la macchina da presa per un nuovo progetto, intitolato Jack of Spades, e lo farà con Josh O'Connor come protagonista. Secondo quanto riportato da Deadline, le riprese del film si terranno in Scozia durante l'estate.

I dettagli sulla trama rimangono top secret, ma si tratta del secondo film diretto in solitaria da Joel Coen dopo Macbeth del 2021. Il fratello Ethan, nel frattempo, sta portando avanti il proprio percorso da regista con Honey Don't!, presentato in anteprima a Cannes 2025.

Secret Love: Josh O'Connor in una scena del film

Jack of Spades segna un altro passo importante nella carriera di O'Connor, che continua a collezionare ruoli di prestigio in produzioni internazionali. Attualmente è a New York impegnato nelle riprese del misterioso film sci-fi di Steven Spielberg per Amblin e Universal, in cui recita accanto a Emily Blunt, Colman Domingo e Eve Hewson.

Il casting del film è ancora in corso, ma pare che siano già state avanzate offerte a due attrici britanniche di grande rilievo, con solida esperienza sia a teatro che al cinema.

Josh O'Connor e The History of Sound

O'Connor è anche tra i protagonisti di The History of Sound, diretto da Oliver Hermanus e in concorso al Festival di Cannes 2025. Il film lo vede recitare accanto a Paul Mescal in una storia ambientata durante la Prima Guerra Mondiale: i personaggi di David (O'Connor) e Lionel (Mescal) viaggiano attraverso gli Stati Uniti per registrare le voci, i suoni e le storie della loro nazione.

The History of Sound: Josh O'Connor e Paul Mescal in una scena

Curiosamente, quando i due attori hanno accettato i ruoli nel 2022, non avevano ancora raggiunto lo status internazionale di cui godono oggi, grazie a titoli come Challengers, La chimera e l'atteso Il Gladiatore 2. Il film, che forse non avrebbe mai ricevuto il via libera senza la fama attuale dei due interpreti, è oggi uno dei titoli più attesi sulla Croisette.

Anche se Jack of Spades resta ancora avvolto nel mistero, l'unione tra Joel Coen e Josh O'Connor fa ben sperare in un progetto capace di lasciare il segno.