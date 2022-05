Josh Brolin scioccato che Stephen Colbert non abbia mai visto i Goonies

Josh Brolin non riesce a credere che Stephen Colbert non abbia mai visto I Goonies, mentre il presentatore lo riprende per non aver mai visto... Fast & Furious.

Ci sono dei titoli cinematografici che vanno visti almeno una volta nella vita, e I Goonies rientrano sicuramente tra questi secondo Josh Brolin (e non solo perché era una delle star del film). Per Stephen Colbert, invece, è più grave non aver visto la saga di Fast & Furious (almeno ai fini della piccola diatriba con Brolin).

Ospite del The Late Show with Stephen Colbert, l'attore del MCU si è trovato a battibeccare con il conduttore sui must cinematografici. E dire che tutto è partito da una domanda apparentemente innocua per il gioco The Colbert Questionert.

La domanda in questione, infatti, era "Cosa credi che accada quando si muore?", che ha subito richiamato alla mente nel pubblico una celebre citazione dal film anni '80 "I Goonies non dicono mai la parola morte", approvata anche da Brolin. Ed è stato allora che si sono scoperti gli altarini...

"Giusto, la risposta a questa domanda è 'I Goonies non dicono mai la parola morte!'" ha affermato l'attore.

"Ah, ho sentito parlare del film dei Goonies, ma non l'ho mai visto" ha ammesso il conduttore.

"Cosa? Mai?" ha replicato scioccato l'attore "Non mi prendere in giro. Ah quindi sei tu l'unica persona al mondo a non averlo visto...".

"No, davvero, sono un po' troppo vecchio...".

"Non si è mai troppo vecchi per i Goonies. Di generazione in generazione lo si guarda! Ma che tristezza...".

"Ti dirò" promette poi il presentatore "Lo guarderò, e non appena avrò finito ti chiamerò"

"Sì, fallo" esorta Brolin, scherzando sul fatto che però gli avrebbe dato il numero di qualcun altro.

E non contento, l'attore incalza: "Quindi davvero non hai mai visto I Goonies?"

E Colbert "Sì, e non ho mai visto nemmeno Le Ali della Libertà... Però ho visto Lo Squalo!".

"Lo dici come se fosse naturale aver visto Lo Squalo e non gli altri, ma anche Le Ali della Libertà e I Goonies sono dei must!".

Ed è stato qui che è arrivato il contrattacco di Colbert: "E allora tu hai mai visto un film di Fast & Furious?".

Ma la risposta di Brolin è impagabile: "Perché [avrei dovuto]?".

E tra le risate della folla, Colbert replica: "Oh andiamo! Tanto per dire, di Goonies ne hanno fatto solo uno, a breve ci saranno ben dieci film di Fast & Furious!".

"Sì vabbè, come vuoi" conclude ridendo Brolin.