Josh Brolin tornerà nei panni di Thanos? Ecco dove potremmo vederlo

Ritorno al passato per Marvel che, dopo la parentesi Kang, potrebbe tornare a scommettere su un villain ben noto come Thanos per il ritorno degli Avengers.

Manca ancora l'ufficialità, ma secondo nuove fonti la star Josh Brolin starebbe contrattando con Marvel per un suo eventuale ritorno nel franchise degli Avengers. Orfani di Kang, i Marvel Studios tornano a rivolgersi al suo principale villain che, come anticipato, potrebbe fare ritorno in Avengers: Secret Wars, secondo film evento sulla saga dei Vendicatori insieme ad Avengers: Doomsday.

Anche se non è stata ancora confermata ufficialmente l'apparizione di alcun personaggio, il film dovrebbe presentare un nuovo elenco di eroi più potenti della Terra - si dice che il team dei Thunderbolts formerà la base di questi Nuovi Vendicatori - insieme ai membri sopravvissuti del team originale. Inoltre, come rivela MyTimeToShineHello, nella storia dovrebbero essere coinvolte alcune varianti, così come personaggi dei film Marvel della 20th Century Fox.

Thanos con indosso l'armatura

Nuovi e vecchi villain per Marvel

Naturalmente è già stato svelato il ritorno di Robert Downey Jr., stavolta nei panni del Dottor Destino (che potrebbe rivelarsi una variante di Tony Stark).

Visto il futuro incerto, i Marvel Studios hanno deciso di scommettere sull'usato vincente richiamando i fratelli Russo a dirigere i nuovi film sugli Avengers in arrivo e adesso anche Josh Brolin potrebbe fare ritorno.

Ovviamente, se verrà confermato, resta da vedere quanto esteso sarà il ruolo di Thanos, ma con così tanti altri eroi e cattivi in procinto di comparire nei film in arrivo sembra difficile che gli venga riservato molto spazio. Ci sono state alcune speculazioni sul fatto che il potente villain potrebbe essere coinvolto nella creazione di Battleworld insieme a (o al posto di) Arcano, ma questa ipotesi è ancora tutta da confermare.

Tra gli scoop in arrivo si parla, inoltre, di un Peter Parker che, in Spider-Man 4 frequenterà il college. Notizia non troppo sorprendente che indica, però, la volontà di Marvel di evolversi attraverso la crescita e la maturazione dei suoi personaggi.

Avengers: Doomsday arriverà nei cinema a maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars che uscirà a maggio 2027. Restiamo in attesa per scoprire la direzione che intraprenderà l'MCU.