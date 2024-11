Josh Brolin: "Una volta John Travolta usò Scientology per guarire Marlon Brando"

Josh Brolin ha recentemente raccontato un momento hollywoodiano molto nepo riguardante due star iconiche del cinema.

Brolin, la cui matrigna è Barbra Streisand dopo il matrimonio con l'attore James Brolin, ha ricordato di aver partecipato a una delle cene di Streisand con alcune star. Durante uno di questi eventi, Marlon Brando prese parte a un esercizio di Scientology guidato da John Travolta, che si offrì di "guarire" la gamba ferita di Brando.

Il racconto di Brolin e il legame con Scientology

"Avrebbe dovuto essere uno scherzo, ma si è rivelata un'incredibile esperienza collettiva a cui ho potuto assistere da lontano", ha raccontato Brolin a Variety. "All'epoca pensavo: 'Che cazzo sta succedendo?'. Ora ci ripenso e dico: 'È stato un momento così dolce'".

La star ha continuato: "Scientology non ha nulla a che fare con questo. Ho visto qualcuno prendersi cura di qualcun altro in questo modo premuroso. È buffo come la prospettiva possa cambiare".

La Streisand ha sposato James Brolin nel 1998. Josh Brolin aveva 30 anni quando il padre iniziò il suo terzo matrimonio con la vincitrice dell'EGOT. Sebbene Brolin non abbia fornito l'anno in cui avvenne l'incontro con Travolta, Brando morì nel 2004, immaginiamo quindi che l'aneddoto risalga agli anni Novanta.

L'eredità di Brando viene onorata in due film di prossima uscita: Waltzing for Brando, con Billy Zane che interpreta la defunta star, e Being Maria, sulla realizzazione del controverso Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, con Matt Dillon nel ruolo di Brando.

Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) in Pulp Fiction

Per quanto riguarda Travolta, la star fa parte di Scientology da anni e si è persino fatto aiutare dalla setta per scegliere alcuni ruoli. L'attore avrebbe infatti chiesto a Mike Rinder, un ex alto dirigente di Scientology, di approvare la sceneggiatura di Pulp Fiction prima di accettare la parte nel film del 1994.

"Ho una storia a riguardo che non sono sicuro di dover raccontare", ha detto Rinder durante la docuserie di A&E 'Leah Remini: Scientology and the Aftermath'. Quando Quentin Tarantino si rivolse a John Travolta per un ruolo in Pulp Fiction, John mi chiese di rivedere il copione per dirgli cosa ne pensavo, e il suo ruolo era quello di un assassino eroinomane, e io dissi: 'Oh, John, non credo che dovresti farlo'. Un ottimo consiglio per la carriera. Dovrei fare l'agente!", ha scherzato Rinder. Brolin racconta altre storie della sua vita nel libro di memorie "From Under the Truck".