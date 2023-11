Tom Cruise, per un ex leader di Scientology 'è la prima vittima della chiesa'

Tom Cruise è stato definito "la vittima numero uno" della Chiesa di Scientology da un ex membro anziano della chiesa.

L'ex scientologist Mitch Brisker, che in passato ha ricoperto il ruolo di direttore senior ed esecutivo dei Golden Era Studios di Scientology, ha parlato del suo periodo nei ranghi della chiesa in un'intervista recentemente pubblicata dal Daily Mail.

Nell'intervista Brisker, che ha lasciato Scientology l'anno scorso, ha affermato che David Miscavige, il leader della chiesa, è un "maniaco del controllo assoluto".

"Non esiste un maniaco del controllo più grande nell'esistenza della razza umana", ha proseguito Brisker. "Tutto ciò che accade in Scientology, fino al sapone che usano sulla loro lussuosa nave da crociera, viene sottoposto alla sua approvazione. Voglio dire, passa centinaia e centinaia di ore, gran parte della sua settimana - ci sono stato, l'ho visto - a ricevere questi moduli CSW (Completed Staff Work) che in pratica sono proposte di approvazione".

Tom Cruise vittima #1 di Scientology?

Rivolgendo l'attenzione all'amicizia di Miscavige con l'attore hollywoodiano, Brisker ha detto: "Sono davvero come separati alla nascita. È stato quasi carino vederli insieme. Penso che per Tom sia un'amicizia genuina".

"Tom Cruise è la vittima numero uno di Scientology", ha proseguito Brisker. "So che la gente non sarà d'accordo con me su questo punto, ma è come se vivesse in una realtà distorta. È come se fosse dentro Matrix".

Secondo il Daily Mail, Brisker intende pubblicare il suo libro, The Big Lie: How I Made an Evil Cult Look Good, nel novembre 2024.

Tom Cruise è probabilmente il membro più famoso di Scientology, avendo aderito alla chiesa negli anni '80. Nel corso degli anni è balzato agli onori delle cronache per essere stato un esplicito sostenitore della chiesa, tra i cui membri figurano anche John Travolta ed Elisabeth Moss. Anche celebrità decedute, come Kirstie Alley e Isaac Hayes, erano scientologist dichiarati.

Nicole Kidman era riuscita ad allontanare Tom Cruise da Scientology per un paio di anni

Altre celebrità si sono invece allontanate da quella fede religiosa, tra cui Laura Prepon, Leah Remini e Paul Haggis. Remini e Haggis hanno criticato pubblicamente la chiesa da quando se ne sono andati. L'attore Danny Masterson, che il mese scorso è stato condannato a 30 anni di prigione dopo essere stato condannato per stupro, è stato recentemente espulso dalla chiesa.