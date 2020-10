Josh Brolin: “Deadpool 2 è stato più faticoso di Avengers”

Avengers: Infinity War, Josh Brolin nei panni di Thanos in una scena del film

Josh Brolin, interprete di Cable in Deadpool 2, ha affermato di aver trovato l'esperienza più faticosa rispetto al ruolo di Thanos nei film degli Avengers. Questo è avvenuto durante il podcast Team Deakins, dove il direttore della fotografia Roger Deakins conversa con collaboratori e amici. Questo ciò che Brolin ha avuto da dire sulla duplice esperienza nel cinema supereroistico basato sui fumetti Marvel: "Quella di Deadpool è stata un'esperienza difficile. Divertente, ma difficile. Sapeva più di una transazione finanziaria, del tipo 'Bisogna fare così e così', e non mi sentivo in quel modo lavorando ai film degli Avengers."

In sostanza, Brolin avrebbe avuto più libertà nei panni di Thanos (nel corso della chiacchierata paragona l'uso della performance capture al teatro sperimentale), forse anche per la durata più lunga della lavorazione del dittico conclusivo della Infinity Saga, mentre sul set di Deadpool, tra il calendario di lavorazione ridotto e il presunto controllo creativo maggiore richiesto da Ryan Reynolds, la situazione sarebbe stata leggermente meno piacevole, per quanto spassosa dato il contenuto del film.

Sicario: Josh Brolin in un momento del film

Al momento non è noto se Josh Brolin tornerà nei panni dei due personaggi. Thanos è morto in Avengers: Endgame, ma non è escluso che lo si riveda in qualche flashback (ad esempio in Eternals, legato a quel lato cosmico del Marvel Cinematic Universe) o in episodi della serie animata Marvel's What If...?, che esplora esiti alternativi dei film del franchise. Quanto a Cable, era previsto che lui tornasse dopo Deadpool 2, ma dopo l'acquisto della 20th Century Fox da parte della Disney non è sicuro che, a parte Ryan Reynolds nei panni del mercenario logorroico, siano contemplati gli altri attori dei primi due film.

Prossimamente vedremo Josh Brolin in Dune, atteso nuovo adattamento cinematografico del celebre romanzo di fantascienza, attualmente previsto per il mese di dicembre nelle sale.