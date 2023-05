Joseph Fiennes vorrebbe recitare insieme al fratello Ralph in un film

Joseph Fiennes ha svelato che sarebbe felice di poter recitare nuovamente accanto a suo fratello Ralph.

I due attori, che hanno avuto modo di collaborare in occasione di alcuni progetti teatrali, non hanno infatti recitato uno accanto all'altro da molti anni.

La speranza di Joseph Fiennes

Durante un'intervista rilasciata al sito ComicBook.com, Joseph Fiennes ha ora raccontato: "Ho lasciato l'accademia d'arte drammatica quando avevo 22 o 24 anni, e mentre stavo studiando penso di essere riuscito ad avere un piccolo ruolo in un film tv o qualcosa di simile. Quindi ho recitato con Ralph".

L'attore ha però aggiunto: "Ho avuto quell'esperienza, l'abbiamo fatta. Ma sarebbe bello rifarlo e se non fosse qualcosa che mi porta a scappare di nascosto dall'accademia per farlo, qualcosa in cui posso farmi valere e di cui essere orgoglioso".

Per ora, tuttavia i fan dei fratelli Fiennes dovranno attendere, non essendoci nessun progetto che prevede il coinvolgimento di entrambi.

I recenti progetti dell'attore

Joseph Fiennes, dopo aver recitato nella serie The Handmaid's Tale, è uno dei protagonisti del film The Mother, con star Jennifer Lopez.

Nel thriller una letale assassina deve uscire allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e fuggire da alcuni uomini pericolosi.

Nel cast ci sono anche Omari Hardwick e Gael Garcia Bernal.