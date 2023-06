Joseph Fiennes: 'Harvey Weinstein ha minacciato di mettere fine alla mia carriera'

L'attore ha affermato di essere stato messo da parte dal produttore, poi condannato per molestie sessuali e caduto in disgrazia.

Nel corso di una recente intervista, Joseph Fiennes ha ricordato quando l'ex-produttore Harvey Weinstein lo minacciò di mettere fine alla sua carriera.

Fiennes è lentamente uscito dalla Miramax dopo la vittoria agli Oscar di Shakespeare in Love. L'attore, che aveva battuto Daniel Day-Lewis per interpretare il drammaturgo britannico, ha ricordato al The Guardian che il produttore Harvey Weinstein ha usato una scioccante "tattica di bullismo" nei suoi confronti dopo l'uscita del film e la successiva vittoria agli Oscar. A Fiennes è stato offerto un contratto di cinque film con la Miramax, che ha rifiutato.

"Devo essere prudente", ha detto Fiennes, prima di spiegare che Weinstein lo aveva invitato nella sua stanza d'albergo per illustrargli in modo aggressivo il contratto proposto. Secondo Fiennes, Weinstein avrebbe detto cose "scioccanti" e confermato che sarebbe stato lui a gestire interamente la sua carriera in futuro. Se Fiennes avesse rifiutato, non avrebbe più lavorato a Hollywood.

"È stata una tattica di bullismo che non mi è piaciuta", ha detto Fiennes, sottolineando che all'epoca non era a conoscenza delle accuse di stupro e di violenza sessuale contro Weinstein, venute alla luce nel 2017. "Il modo in cui l'ha spiegato è stato uno shock per me. Ma all'improvviso mi sono seduto nella stanza, molto felice di me stesso per aver detto: 'Sapete una cosa? Non sono obbligato a farlo. Me ne vado'".

Fiennes ha aggiunto che non crede che la separazione da Weinstein abbia danneggiato la sua carriera alla fine.

"Non credo che mi abbia aiutato. Mi ha danneggiato? No, forse non lo ha fatto. Ma ha detto chiaramente che non avrebbe sostenuto", ha detto l'attore. "Che avrebbe fatto di tutto per non supportarmi. Ero fuori dalla famiglia. Ma ero molto felice di non essere più parte di quella famiglia".

Un rappresentante di Weinstein ha rilasciato un commento all'Independent smentendo la dichiarazione di Fiennes:

"La Miramax non offriva accordi per più film. Harvey considera Joe un grande attore, ma ritiene che stia ricordando male o che stia cercando di usare il nome e lo status attuale di Harvey per farsi pubblicità".