Young Sherlock: la serie di Guy Ritchie ha ingaggiato i genitori del genio interpretato da Hero Fiennes Tiffin

La serie Young Sherlock di Guy Ritchie ha ingaggiato i genitori del genio protagonista interpretato da Hero Fiennes Tiffin. Il padre di Sherlock, Silas, sarà interpretato da Joseph Fiennes, mentre Natascha McElhone sarà la mamma di Sherlock, Cordelia. Fiennes, che come abbiamo rivelato poco fa è protagonista del dramma della BBC su Nazanin Zaghari-Ratcliffe, si unisce al nipote Hero Fiennes Tiffin che interpreta il giovane Sherlock.

Il padre di Sherlock è uno scienziato, esploratore e uomo d'affari che si è fatto da solo, mentre la madre è descritta come una madre devota, artista e matriarca del clan Holmes.

Oltre al progetto Zaghari-Ratcliffe, Fiennes è anche alla guida di Dear England, la versione televisiva della BBC dell'opera teatrale sulla squadra di calcio inglese, in cui interpreta il manager Gareth Southgate. McElhone ha recentemente interpretato la dottoressa Catherine Halsey nella serie Paramount+ Halo e Bella Ainsworth in Hotel Portofino.

After: Hero Fiennes Tiffin spiega le differenze tra lui e il protagonista del film

Young Sherlock

Ispirato alla serie di libri di Andy Lane, acclamata dalla critica, lo show di Prime Video segue il genio diciannovenne, caduto in disgrazia, crudo, senza filtri e senza forma, quando si trova coinvolto in un mistero di omicidio all'Università di Oxford che minaccia la sua libertà. Immergendosi nel suo primo caso in assoluto con una selvaggia mancanza di disciplina, Sherlock riesce a svelare una cospirazione mondiale che cambierà la sua vita per sempre.

Joseph Fiennes in Shakespeare in Love

Ritchie si occuperà della regia e della produzione esecutiva della serie di otto episodi, che sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Simon Kelton (Eddie the Eagle), Ivan Atkinson (The Gentlemen), Simon Maxwell (The Woman in the Wall, Deep State), Dhana Gilbert (The Marvelous Mrs. Maisel), Colin Wilson (The Mandalorian), Marc Resteghini sono anche produttori esecutivi. Harriet Creelman è co-produttrice esecutiva. Kelton ha originariamente concepito il progetto e lo ha confezionato con Atkinson, per poi collaborare con Motive Pictures, Gilbert e Resteghini, che hanno sviluppato e portato la serie agli Amazon MGM Studios. Gilbert e Resteghini hanno accordi generali con gli Amazon MGM Studios.