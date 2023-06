Joseph Fiennes: 'Interpretare Michael Jackson è stato un errore'

Joseph Fiennes ha svelato che rimpiange la scelta di interpretare Michael Jackson in un episodio di Urban Myths.

La puntata del progetto, dopo le polemiche scoppiate quando un trailer ha svelato il casting, non è mai andata in onda nonostante ne fosse stata annunciata la messa in onda nel 2017.

Un progetto che ha suscitato molte polemiche

L'episodio di Urban Myths avrebbe dovuto mostrare Michael Jackson, interpretato da Joseph Fiennes, mentre intraprende un viaggio insieme a Marlon Brando ed Elizabeth Taylor, interpretati da Brian Cox e Stockard Channing.

L'attore britannico ha ora spiegato: "Penso che le persone abbiano assolutamente ragione a essere sconvolte. Ed è stata la decisione sbagliata. Assolutamente. E sono una parte di tutto quello: ci sono i produttori, i broadcaster, gli sceneggiatori, i registi, tutte persone coinvolte in queste stagioni".

Fiennes ha ribadito: "Ma ovviamente io sono in prima linea, sono diventato la voce di altre persone".

L'attore ha voluto sottolineare: "Bisogna ricordare che è arrivato in un momento in cui c'è stato un movimento e un cambiamento, ed è stato positivo. Ma è stata una scelta sbagliata. Un cattivo errore".

Sky, all'epoca, aveva spiegato di aver deciso di non trasmettere l'episodio intitolato Elizabeth, Michael and Marlon dopo le preoccupazioni espresse dai membri della famiglia di Michael Jackson: "Volevamo un approccio leggero a degli eventi apparentemente veri e non abbiamo mai avuto intenzione di offendere qualcuno".

Paris Jackson aveva scritto su Twitter: "Onestamente mi fa venire voglia di vomitare".

Fiennes ha quindi ammesso: "Devo ammettere che ho chiesto all'emittente di non trasmetterlo, ma alla fine le persone hanno preso la scelta giusta".