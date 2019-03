Jordan Peele, regista di Noi: "Non vorrei un regista bianco per i miei film"

Noi sarà il nuovo film diretto da Jordan Peele dopo il successo di Get Out e il regista ha rivelato il motivo per cui non riesce a immaginare un attore bianco come protagonista dei suoi progetti.

Il filmmaker ha infatti raccontato che ha iniziato una nuova fase della sua vita dopo che i produttori di MADtv non gli hanno permesso di lavorare a Saturday Night Live per questioni contrattuali. Jordan si è chiuso in casa, ha fumato molta erba e ha pianificato la sua vendetta "come un supervillain dei fumetti", arrivando quindi alla decisione di diventare un produttore: "Sono loro che prendono decisioni sull'arte e sulla comicità, pur non sapendo nulla di entrambe le cose. Voglio essere un produttore, realizzare la mia arte e saranno tutti dispiacuti!".

Peele ha iniziato lo sviluppo di alcuni progetti in contemporanea, tra cui Scappa - Get Out: "Ogni due settimane pensavo 'Che cosa sto facendo? Sto scrivendo un film in cui un uomo nero diventa vittima e tutte le persone bianche sono cattive, e sto cercando di far divertire la gente. Ma se potessi riuscire a renderlo divertente...'. Quel pensiero mi riportava a lavorare sul film".

Il lungometraggio, che ha conquistato un Oscar per la sceneggiatura, ha incassato oltre 250 milioni di dollari a fronte di un budget che non arrivava nemmeno a 10 e gli ha regalato la popolarità e il "potere" di poter scegliere i propri protagonisti: "Dal mio punto di vista ho la possibilità di scegliere attori afroamericani per i miei film. Mi sento fortunato nel trovarmi in questa posizione in cui posso dire alla Universal: 'Voglio realizzare un film horror da 20 milioni di dollari con una famiglia nera'. E loro dicono di sì".

Jordan Peele ha quindi sottolineato: "Non mi immagino mentre scelgo un attore bianco per il mio film. Non che non li apprezzi, ma ho visto quel tipo di lungometraggi. Stiamo vivendo uno dei periodi migliori e più grandiosi della storia e sento che siamo in un'epoca in cui c'è una rinascita e si è dimostrato che i miti sulla rappresentazione nel settore cinematografico sono falsi".