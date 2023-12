Jonathan Majors: svelati i messaggi inviati all'ex fidanzata e i video che dimostrerebbero la sua colpevolezza

Durante il processo che vede Jonathan Majors accusato di violenza domestica sono stati resi pubblici i messaggi e alcuni video che dimostrerebbero come l'attore avesse manipolato emotivamente per mesi, scrivendo che si sarebbe ucciso e convincendola a mentire, l'ex fidanzata Grace Jabbari.

Nel filmato, apparso anche online, si vede inoltre l'ex coppia durante la serata che ha portato al processo.

Le prove dell'accusa

Le prove presentate in tribunale dal procuratore distrettuale che ha chiesto di dichiarare colpevole Jonathan Majors mostrano l'attore e Grace Jabbari all'esterno di una macchina parcheggiata, svelando qualche momento di quanto accaduto nella sera di marzo che ha portato alle accuse contro l'attore.

I messaggi di testo risalgono invece al settembre 2022 e sono relativi a un incidente precedente. Majors cerca di convincere la giovane a non andare in ospedale dopo aver subito un trauma alla testa, sostenendo che le avrebbero fatto delle domande e questo avrebbe causato un'indagine. Jonathan, inoltre, le ha scritto che, anche se avesse mentito, i medici avrebbero sospettato qualcosa. Jabbari aveva risposto che avrebbe detto di aver sbattuto la testa che avrebbe resistito un altro giorno, anche se aveva mal di testa e aveva bisogno di antidolorifici più forti. La donna ha poi ribadito che non sarebbe andata dal medico e che gli prometteva che non lo avrebbe mai nominato, avendo capito la sua paura.

Jabbari, testimoniando al processo, aveva sostenuto che l'ex fidanzato l'aveva convinta che non doveva fidarsi della polizia perché lo avrebbero ritenuto colpevole solo perché era nero.

Majors, tra i suoi messaggi, aveva inoltre scritto che stava pensando di togliersi la vita e che si considerava un mostro, un uomo orribile incapace di amare, sostenendo di aver iniziato a pianificare come farlo.

Jonathan Majors, l'ex fidanzata: "Minacciava di suicidarsi se non avessi fatto quello che chiedeva"

I messaggi audio

Un file audio fa sentire inoltre l'attore mentre dice alla ragazza che deve avere un approccio mentale specifico per sostenerlo, come Coretta Scott King ha fatto con Martin Luther King o Michelle Obama con il marito Barack.

L'attore aveva poi detto: "Sto facendo cose grandiose, non solo per me, ma per la mia cultura e il mondo. Quella è realmente la posizione in cui mi trovo. Quella è reale. Non sto esagerando. Non l'ho chiesto. Ho lavorato e quella è la situazione. La donna che mi sostiene, che sostiene il mio lavoro, ha bisogno di essere una donna grandiosa e compiere dei sacrifici nel modo in cui quell'uomo lo sta facendo per lei e per tutti".

L'accusa ha poi diffuso le foto che mostrano i segni dell'aggressione subita da Jabbari a marzo, con lacerazioni dietro l'orecchio ed ematomi sulle mani.

Il procuratore distrettuale Michael Perez ha sostenuto che ci siano abbastanze prove per dimostrare che Majors ha violentemente aggredito Jabbari durante la lite iniziata quando Grace ha visto il messaggio di un'altra donna sul cellulare del fidanzato.