Jonathan Majors, l'ex fidanzata: 'Minacciava di suicidarsi se non avessi fatto quello che chiedeva'

L'ex fidanzata di Jonathan Majors, Grace Jabbari, ha testimoniato in tribunale sostenendo che l'attore l'ha manipolata emotivamente per molti mesi prima della lite avvenuta a marzo.

Durante la nuova udienza del processo che vede Jonathan Majors accusato di violenza domestica è stato il turno della testimonianza dell'ex fidanzata, Grace Jabbari.

La giovane ha sostenuto che l'attore ha avuto spesso scoppi di violenza e che l'avrebbe manipolata emotivamente sostenendo che si sarebbe ucciso.

Le dichiarazioni in tribunale

Jonathan Majors è accusato di violenza domestica

Grace Jabbari ha testimoniato sostenendo che vivere con Jonathan Majors era stato particolarmente complicato per mesi ed era in uno stato di continua tensione emotiva. Durante le liti, inoltre, l'interprete di Kang nel MCU la manipolava mentalmente: "Diceva che era un mostro e che voleva uccidersi, e agiva per farlo".

L'accusa ha quindi usato come prove delle foto che mostrano i segni lasciati su alcune mura di casa da candelieri lanciati contro di lei, pezzi di vetri rotti sul pavimento e altre "prove" degli attacchi subiti da Grace.

La giuria ha inoltre sentito un file audio registrato durante una serata in cui Jabbari era tornata a casa un po' "alticcia" dopo essere stata con un'amica. Majors si può sentire mentre la critica dichiarando che si è allontanata da quanto previsto dal "piano" e che dovrebbe essere più simile a Coretta Scott King e Michelle Obama, sostenendo: "Sono un grande uomo! Un uomo grandioso! Deve esserci una donna grandiosa che compie sacrifici".

Jonathan Majors: l'ex fidanzata, secondo l'accusa, avrebbe tentato il suicidio dopo mesi di violenza domestica

Grace non ha descritto atti violenti avvenuti prima del 25 marzo, quando la coppia è stata al centro di una lite dopo che lei aveva visto un messaggio sul telefono di Majors mandato da un'altra donna.

Jabbari sostiene che l'attore sia diventato pieno di rabbia e aggressività durante le riprese di Magazine Dreams, nell'estate del 2022, perché stava faticando a stare a dieta e seguire l'allenamento previsto per interpretare nel migliore dei modi il bodybuilder al centro della trama. L'attore avrebbe quindi iniziato a lanciare oggetti mentre lei cercava di evitare di essere colpita. Majors, inoltre, l'avrebbe implorata di non rivelare a nessuno i suoi scoppi di rabbia e ha minacciato di uccidersi se non avesse fatto quanto le chiedeva.