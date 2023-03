Jonathan Majors e Spike Lee riuniti per il film su Broadway Da Understudy

Dopo aver collaborato insieme in Da 5 Bloods, Jonathan Majors e Spike Lee torneranno a lavorare fianco a fianco in Da Understudy, focus su Broadway prodotto da Westbrook Studios e Amazon Studios. La star di Creed III produrrà il film con la sua Tall Street Productions.

Tom Hanada, Zach Strauss e Tyler Cole hanno scritto la sceneggiatura di Da Understudy, basata su una storia originale di Cole. La vita imita l'arte nella storia al centro del film, mostrando cosa accade quando il sostituto di una produzione di Broadway trova un ruolo per cui è disposto a uccidere.

Ant-Man 3: Jonathan Majors sulle recensioni: "Un risultato del genere non cambia il modo in cui mi vedo"

Mentre Creed III miete successi al cinema mostrando Jonathan Majors nei panni di un vecchio amico di Adonis Creed cresciuto per la strada che va in cerca di rivalsa sul ring dopo un periodo in carcere, l'attore si prepara a girare The Man In My Basement, adattamento del romanzo di Walter Mosley di cui è anche produttore esecutivo. Inoltre si calerà nei panni di Dennis Rodman in 48 Hours in Vegas.

Tra i nuovi progetti di Spike Lee spiccano anche Prince of Cats, reinterpretazione in chiave hip-hop anni '80 del classico senza tempo di Shakespeare, Romeo e Giulietta, e un musical ancora privo di titolo sull'origine del Viagra.