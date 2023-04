Jonathan Majors rimosso dal film The Man In My Basement, Hollywood continua a tagliare i ponti con lui

Jonathan Majors continua a essere estromesso da numerosi progetti a seguito dell'arresto per violenza domestica, ha perso il ruolo da protagonista nel film The Man In My Basement.

Continua la spirale negativa per Jonathan Majors che, sin dalla notizia del suo arresto per violenza domestica, è finito nell'occhio del ciclone mediatico. Dopo essere stato scaricato dalla sua agenzia di management e dal suo ufficio stampa, arriva un'altra batosta. L'attore è stato estromesso dal film The Man In My Basement, adattamento del romanzo di Walter Mosley Il dono del diavolo.

Ma non è tutto, perché Majors è stato anche scartato per una campagna promozionale dei Texas Rangers, una delle squadre di baseball più note nell'ambito della MLB. Hollywood continua, quindi, a escludere l'attore dopo le accuse di violenza piombategli addosso.

The Man In My Basement segue Charles Blakey, afroamericano residente a Sag Harbor, che si trova in un momento di difficoltà e rischia di perdere la casa di famiglia quando uno strano uomo d'affari bianco con accento europeo si offre di affittare la sua cantina per l'estate. Pagherà $50.000. Questa proposta redditizia conduce Charles lungo un percorso terrificante che lo porterà a fare i conti con la radice di tutti i mali.

Ancora non sappiamo quasi decisioni prenderà Marvel, ma per il momento le voci di un recasting per il ruolo di Kang il conquistatore sono state smentite. Tra i film ancora confermati per Jonathan Majors ci sarebbero Da Understudy di Spike Lee e 48 Hours in Vegas della Lionsgate. I portavoce dell'attore hanno dichiarato: "Non ha fatto nulla di male. Attendiamo di poter chiarire la questione e riscattare il suo nome".