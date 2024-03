Jonathan Majors: l'ex Grace Jabbari gli fa causa per diffamazione condividendo nuovi dettagli degli abusi

Jonathan Majors dovrà affrontare una nuova causa legale, questa volta per diffamazione, annunciata dai legali della sua ex, Grace Jabbari.

La giovane ha infatti consegnato le prove e condiviso e i dettagli dei presunti abusi fisici e psicologici subiti prima dell'incidente che ha portato alla condanna dell'ex star del MCU per violenza domestica.

Le nuove accuse

Locandina di Jonathan Majors

Secondo quanto riportato nei documenti presentati dagli avvocati, Jonathan Majors avrebbe aggredito fisicamente e insultato Grace fin dall'inizio della loro relazione, iniziata nel 2021 durante le riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

L'attore avrebbe insultato la donna, le avrebbe rotto oggetti personali, e avrebbe dato spazio anche all'auto-recriminazione.

Nel luglio 2022, ad esempio, Majors si era arrabbiato con Grace che, spaventata, avrebbe cercato di calmarlo, ottenendo invece la reazione opposta. Jonathan avrebbe iniziato a urlare e l'avrebbe poi afferrata per le braccia prima di spingerla contro la porta della doccia e successivamente contro il muro, facendole sbattere la testa. Quando Grace ha provato a fuggire, secondo i suoi avvocati, la situazione è peggiorata. La donna ha detto che avrebbe dovuto informare il suo team di quello che le aveva fatto e Majors avrebbe quindi iniziato a lanciare candele e altri oggetti in preda alla rabbia, lasciando segni sul muro e vetri rotti sul pavimento. Durante l'intervista rilasciata ad ABC, l'attore aveva ammesso di aver perso "completamente il controllo in quel momento e aver gettato tutto a terra", sottolineando poi "Non è qualcosa che vorrei facesse mio figlio e io l'ho fatto. L'ho fatto assolutamente".

Jonathan Majors fuori dalla Marvel: il possibile addio a Kang il Conquistatore è un'opportunità?

La strategia degli avvocati

Gli avvocati di Majors avevano invece cercato di screditare Jabbari dopo l'incidente avvenuto il 25 marzo 2023 che aveva portato all'arresto del loro cliente con l'accusa di violenza domestica. I legali avevano sostenuto che fosse Majors vittima di abusi da parte dell'ex fidanzata.

I documenti presentati per la nuova causa sostengono ora: "Majors l'ha chiamata una bugiarda in ogni momento e ha sostenuto in modo davvero specifico che non aveva mai alzato le mani su una donna, con l'obiettivo di convincere il mondo che Grace non fosse vittima di abusi domestici, ma invece una bugiarda pazza che dovrebbe essere trattata come tale".