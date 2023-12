Jonathan Majors: l'ex fidanzata, secondo l'accusa, avrebbe tentato il suicidio dopo mesi di violenza domestica

Jonathan Majors sta affrontando il processo che lo vede accusato di violenza domestica e il procuratore distrettuale di Manhattan, Michael Perez, ha sostenuto che la sua ex fidanzata abbia anche tentato il suicidio.

In tribunale sono stati ricostruiti gli eventi avvenuti durante la notte tra il 24 e il 25 marzo, ma la difesa e l'accusa hanno proposto due storie molto diverse.

La situazione dell'ex fidanzata

Grace Jabbari, secondo l'accusa, aveva scoperto che Jonathan Majors stava tradendola con un'altra donna e, dopo essere stata controllata usando crudeltà e manipolazione, quella sera è stata aggredita fisicamente.

L'avvocato della difesa, Priya Chaudhry, ha invece sostenuto che la donna abbia minacciato di suicidarsi, non abbia compiuto un possibile gesto drammatico come conseguenza della presunta violenza.

Jabbari, come hanno stabilito gli esami medici, aveva un dito fratturato, soffriva a causa di un braccio afferrato con forza e aveva un taglio che sanguinava dietro un orecchio a causa del cellulare che l'ha colpita durante la lite avvenuta mentre era in macchina con l'attore.

Il processo

Locandina di Jonathan Majors

Majors dovrebbe testimoniare durante il processo che prevede inoltre circa una dozzina di persone coinvolte per testimoniare.

L'attore si è dichiarato non colpevole e il suo legale sostiene che, dopo la lite, Jabbari sarebbe andata ad alcuni party, mentre il suo assistito ha scelto di andare in una camera di hotel, non nel loro appartamento, dicendo alla fidanzata che il loro rapporto era finito. La giovane avrebbe poi accusato Majors solo dopo le continue domande della polizia, testimoniando il falso.

Il procuratore distrettuale, invece, sostiene Jabbari avesse visto un messaggio di un'altra donna e afferrato il cellulare. L'autista della macchina si era fermato e la coppia aveva litigato in strada. L'attore avrebbe poi afferrato violentemente la giovane facendola risalire a bordo dell'auto, colpendola più volte con l'intento di farle del mare. Secondo Perez quella serata è stata il culmine di mesi di violenza domestica.