Jonathan Bailey è l'uomo più sexy del mondo del 2025 secondo People

L'interprete di Bridgerton e Wicked si è detto lusingato dal riconoscimento anche se ha ammesso che gli sembra 'assurdo'.

Jonathan Bailey è l'uomo più sexy del mondo del 2025 secondo la rivista People. L'annuncio è arrivato nel corso del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Il 37enne Bailey raccoglie il testimone di John Krasinski, eletto nel 2024.

"Sono onorato" ha commentato l'attore britannico, scherzando: "Ovviamente sono incredibilmente lusingato. Ed è assurdo. Voglio aggiungere, grazie Jimmy per averlo rifiutato così da poterlo vincere io."

L'elezione della star di Bridgerton e Wicked nel quarantesimo anniversario dalla nascita del riconoscimento che ha celebrato con una doppia copertina dedicata a Jonathan Bailey. La prima lo mostra immerso nell'oceano fino al petto, mentre la seconda lo ritrae a torso nudo mentre tiene in braccio il suo cagnolino Benson.

Come si sente Jonathan Bailey a essere l'uomo più sexy del mondo?

Jonathan Bailey ha rivelato di aver sentito parlare per la prima volta del possibile riconoscimento alla sua persona all'inizio del 2025, mentre era impegnato a teatro nel Riccardo II di Shakespeare.

"L'unica cosa più folle che recitare in Riccardo II è stata sentire queste voci" ha detto Bailey. "Sono entusiasta che la rivista People abbia scelto di conferire questo onore a qualcuno che sa davvero apprezzare il valore di un uomo sexy."

Alla domanda se pensa che le persone lo tratteranno in modo diverso dopo aver vinto il premio di Uomo più sexy del mondo, Bailey ha esclamato scherzosamente: "Lo spero".

Dopo aver fatto la conoscenza del suo talento e del suo fascino nei panni di Lord Anthony Bridgerton nella serie Netflix Bridgerton, a partire dal 19 novembre ritroveremo l'attore nei panni del principe Fiyero in Wicked - Parte 2 per poi riapprezzarlo nel ruolo del dottor Henry Loomis in Jurassic World: La Rinascita.