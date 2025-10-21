Jonas Pepe supera il limite al Grande Fratello: commenti sessisti e parole indegne. Simona Ventura si infuria

Settimana decisamente turbolenta per Mattia Jonas Pepe, che nel corso degli ultimi giorni si è reso protagonista di diversi scivoloni all'interno della Casa del Grande Fratello. Il suo linguaggio, spesso irrispettoso nei confronti delle coinquiline, ha sollevato indignazione tra il pubblico e richiamato l'attenzione della produzione del reality.

La voglia di flirtare a tutti i costi con chiunque gli si avvicini ha infatti spinto Jonas a usare espressioni deprecabili, che non trovano giustificazione né in un contesto televisivo né nella vita privata. Era quindi inevitabile che, durante la puntata di lunedì 20 ottobre, il concorrente venisse messo di fronte alle proprie responsabilità.

Il commento choc su Grazia Kendi

Tutto è iniziato durante questa settimana, quando Jonas, chiacchierando con Domenico D'Alterio, si è lasciato andare a un commento decisamente fuori luogo nei confronti di Grazia Kendi: "Da un lato mi vorrei fare una scop.ta con Grazia, dall'altro vorrei conoscere Rasha. Ho gli ormoni a palla, e Grazia con queste ziz.e di fuori.".

Jonas Pepe in lacrime nel confessionale

La reazione di Jonas e l'intervento di Simona Ventura e

Le frasi, trasmesse in puntata, hanno lasciato il pubblico senza parole. Grazia, visibilmente ferita ha reagito con rabbia. Jonas ha tentato di giustificarsi: "Non era un insulto, non era mirato a lei. Si ride, si scherza, si gioca, non volevo mancare di rispetto a nessuno". Tuttavia, le sue spiegazioni non hanno convinto il pubblico né i presenti in studio.

Ma Jonas, che pochi secondi prima era stato invitato da Ascanio Pacelli a dosare le parole, ha rincarato la dose con un tono ancora più arrogante: "Che caz.o ti guardi? Muta". ha detto riferendosi a Grazia. Un'espressione che ha scatenato l'immediato intervento di Simona Ventura, la quale ha fermato il ragazzo e lo ha ammonito pubblicamente. "Non è il modo di trattare le donne, questo non è accettabile, moderati con le parole. Devi cambiare anche atteggiamento, modera le parole e conta fino a 10.", ha dichiarato con fermezza la conduttrice, prendendo le difese di Grazia.

Jonas in confessionale: "Ho sbagliato, ma ho rispetto per le donne"

Subito dopo gli spettatori si sono dovuti sorbire quasi quindici minuti di lacrime di Mattia Pepe nel confessionale e di interventi dallo studio per consolarlo. "Sono una persona con valori precisi e odio questo tipo di atteggiamenti. Se passo per quello che non sono, vado contro i miei principi".

Floriana, Ascanio e Cristina

E ancora: "Ho risposto male d'impulso, ma ho un rispetto enorme per le donne. È stato uno scivolone", ha detto il gieffino. Simona Ventura, pur mantenendo una posizione ferma, ha cercato di spronarlo a fare meglio: "Nella vita si sbaglia, si cade e ci si rialza più forti di prima. Hai chiesto scusa, e questo conta. L'importante è che impari dall'accaduto".

Un percorso in salita

L'episodio ha inevitabilmente lasciato un segno nel percorso di Jonas, che ora dovrà riconquistare la fiducia del pubblico e dei compagni di gioco. Resta da vedere se le sue scuse saranno sufficienti e, soprattutto, se questo episodio sarà isolato o si ripeterà nel corso delle settimane.