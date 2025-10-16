Grande Fratello, scoppia il caso Jonas Pepe: “Mi chiave**i pure Grazia”

Una frase giudicata volgare e sessista contro Grazia Kendi accende la polemica sul gieffino, che fino a ieri era considerato uno dei concorrenti più eleganti e colti della Casa.

Nel giro di pochi giorni, Jonas Pepe è passato dall'essere uno dei concorrenti più apprezzati del Grande Fratello per la sua sensibilità e il suo amore per la letteratura, a diventare il protagonista di una bufera social per alcune dichiarazioni giudicate volgari e sessiste sulle donne ed in particolare su Grazia Kendi

Dalla lettera a Leopardi alla quasi rissa per una pizza

Lo studente di Scienze Politiche, entrato nella Casa come "animo ribelle amante di Giacomo Leopardi", aveva incuriosito il pubblico per i modi pacati e la cultura, arrivando persino a parlare durante una diretta del Grande Fratello della lettera che aveva scritto al poeta recanatese. Tuttavia, le ultime ore hanno mostrato un lato completamente diverso del gieffino.

Nel weekend, Jonas aveva già attirato l'attenzione per un acceso scontro con Omer: i due sono quasi arrivati alle mani per una banalità - per il controllo della cottura della pizza nel forno - episodio che ha spinto Floriana Secondi, opinionista del programma insieme a Cristina Plevani e Ascanio Pacelli, a commentare in diretta: "Jonas, se qualcuno mi avesse urlato tre volte 'sti caz.i' in faccia, gli avrei dato una capocciata."

"Le donne ragionano tutte uguali": la frase di Jonas che ha fatto infuriare il pubblico

Il vero scandalo, però, è esploso dopo una chiacchierata tra Jonas e Francesco Rana, in cui il giovane romano ha espresso opinioni sulle donne che molti telespettatori di Mediaset Extra hanno definito stereotipate e irrispettose. "Io ho iniziato a capire come funzionano le donne, loro ragionano tutte uguali. Non è che cambia tanto, è sempre la stessa tarantella. Non me ne frega un caz.o, ormai la donna mi si è avvicinata ultimamente."

Simone De Bianchi

Il gieffino, parlando con Francesco delle sue preferenze nella Casa, ha poi aggiunto che, nel caso decidesse di provarci con Rasha Younes, non avrebbe più alternative: "Se faccio la mossa con Rasha e non va, ho finito. Ci continuo a provare con lei finché sto qua." Un discorso che già di per sé aveva irritato molti spettatori, ma a far traboccare il vaso è stata la battuta finale su Grazia Kendi, pronunciata con leggerezza ma dal tono considerato offensivo: "Mi chiav.rei pure Grazia".

Il commento di Simone e la replica del web

A rendere la situazione ancora più pesante è intervenuto Simone, che durante la conversazione ha commentato ridendo: "Ah raga, Rasha è troppo topa." Un'esclamazione che ha fatto indignare i social. Molti telespettatori si sono detti delusi dal modello romano, ricordando come si fosse distinto nei primi giorni per educazione e cultura, e bollando Simone e lo stesso Jonas come "volgari, maschilisti e sessisti".

