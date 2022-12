Jonah Hill ha presentato una petizione per cambiare il suo vero nome

Tutti conoscono Jonah Hill: l'attore, a seguito di alcuni ruoli importanti per la sua carriera in film come The Wolf of Wall Street e Superbad, ha raggiunto la celebrità mondiale, diventando uno dei nomi più richiesti nell'attuale panorama artistico hollywoodiano. Una recente petizione, però, ha sconvolto i suoi fan che hanno scoperto un dettaglio poco conosciuto della sua vita.

Maniac: Emma Stone in una scena

Non tutti, infatti, sanno che Jonah Hill da anni usa un nome d'arte, chiamandosi in realtà Jonah Hill Feldstein. Questo dettaglio è emerso il 29 novembre quando l'attore ha presentato istanza per il cambio legale delle proprie generalità in favore del suo soprannome professionale.

Jonah Hill non promuoverà i prossimi progetti per concentrarsi sulla sua salute mentale

TODAY.com ha condiviso per prima i documenti del tribunale che Jonah Hill ha presentato in relazione alla petizione per il cambio di nome, alla Corte Superiore di Los Angeles, senza approfondire ulteriormente la situazione. Per adesso non sappiamo molto di più, attendendo ulteriori dettagli per il 23 gennaio 2023, giorno in cui è stata fissata l'udienza di questa richiesta.

L'attore, nel frattempo, ha diretto, e scritto in collaborazione con Ezra Woods, Outcome, un titolo misterioso che vedrà protagonista la star di John Wick Keanu Reeves.